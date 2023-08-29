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傳「立會好聲音」或停辦，新民黨三名議員退出表演

29/08/2023

　　黃大仙民政事務專員黃智華的歡送宴會爆發風波後，議員在議會以外的行為備受關注。一班議員原本在9月8日於灣仔伊館舉辦「立會好聲音」活動，有消息指在質疑聲音之下極大機會停辦。據報是次活動由藍星行動負責安排，最遲明日公布最新消息。
　
李家超原本赴約，特首辦轉為傾向不出席
　
　　據本地傳媒報道，議員今早商討有何決定，據悉原本特首李家超將會出席活動，但特首辦近日轉為傾向不會出席。另外，當晚原定有13位議員以及數位高官獻唱，但3名原定出席的新民黨立法會議員容海恩、何敬康和陳家珮，決定不會參與表演節目。
　
容海恩等三名新民黨議員退出表演
　
　　容海恩在社交網站表示，她本人、何敬康和陳家珮討論了有關「立會好聲音」表演事宜，經討論後，他們決定今次不會參與表演節目，希望市民多聚焦於他們的議會工作。


　　早前據聞建制派「班長」廖長江在議員群組發出「溫馨提示」，當中除了談及出席率、投票率等問題，亦就議員出席活動提出建議，直言議員月薪10萬元，若「跑場比跑區多」，會令市民覺得議員未有盡忠職守，浪費公帑。

 

撰文：經濟通採訪組

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