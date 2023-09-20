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英國發表香港半年報告，特區政府斥故技重施顛倒是非

20/09/2023

　　特區政府回應英國發表的所謂「香港半年報告」中，對香港特區重塑區議會、維護國家安全、保障人權等方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。


　　政府發言人表示，堅決反對英國故技重施，通過所謂半年報告就香港事務顛倒是非、說三道四，指英方以政治凌駕依法施政的技倆早已昭然若揭，強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。


　　發言人指出，經完善的香港選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供法律保障，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉。特區政府嚴正反駁英國通過所謂報告對重塑區議會的錯誤理解，認為任何將區議會說成是香港特區民主進程的一部分，均完全曲解《基本法》的原意。


　　發言人強調，國家安全屬於中央事權，強烈不滿英國對《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況熟視無睹，又表示英國最近通過的《國家安全法案》，訂立現代間諜罪行、外國干預罪等具有域外效力的罪行，無權亦無資格詆毀中央和特區政府為維護國家安全而採取的措施。

 

撰文：經濟通採訪組

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