張炳良：香港形象困惑模糊，港府須正視外圍觀感

教育大學亞洲及政策研究學系顧問、前運輸及房屋局長張炳良表示，香港近年出現政治動盪及實施《港區國安法》，部分外國人懷疑香港是否跟以前一樣自由，對香港的認知複雜及負面，變相修正香港的國際品牌。他認為香港目前形象「困惑模糊」，政府天天唱好之餘，亦須正視外圍觀感。



張炳良在《明報》撰文指出，香港早在2001年定位為「亞洲國際都會」，多年來已建立商譽，不需過分花費精力不斷開發旅遊景點，香港應珍惜制度和人文遺產，繼續展示多姿多彩的街景、多元文化氣息及自由包容的創造空間。



需發展高收益旅遊



他認為，香港政府願意推動夜經濟是好事，但指「若社會總體消費力不繼，夜經濟只是塘水滾塘魚之舉，邊際增益有限」。他坦言本港旅遊業已不能過於依賴購物、美食或娛樂等傳統賣點，也不能再以為服務態度依舊仍可躺著也「旅客如雲」。他指香港需發展高收益旅遊，而非追求人數或低增值消費。



張炳良又提到，很多國家都有嚴厲的國安法，但鮮有讓國安法籠罩日常討論及生活的方方面面，產生驚弓之鳥，反問香港要突圍而出，除執法公正及尊重獨立司法外，是否能做得比其他國家更好。

撰文：經濟通採訪組

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