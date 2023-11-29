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下月9日區選繽紛日，灣仔海濱設聖誕限定活動

29/11/2023

　　行政長官李家超宣布將於下月9日，即區議會選舉投票日前一日，舉辦「區選繽紛日」。政府晚上發稿公布，發展局及海濱事務委員會於灣仔海濱舉行「一個聖誕．一個維港」期間限定活動、香港藝土民間於觀塘海濱舉行三項達人拉機挑戰賽。

 


　　康文署會在九龍公園、啟德車站廣場、香港單車館公園、天水圍銀座廣場、長洲北帝廟遊樂場及鰂魚涌公園舉辦嘉年華，包括不同種類的運動示範、攤位遊戲及體適能測試等。當晚亦會有大型戶外音樂會，以及在西九文化區上演無人機表演。

免費開放多個博物館

　　另外，康文署將免費開放科學館、太空館、藝術館的收費展覽，以及濕地公園；中央圖書館會舉辦「《使命》攝影展」，以6支紀律部隊和兩支輔助部隊為主題，並安排學生參與講座及六節的導賞團；環境及生態局亦會聯同九巴，在荔枝角月輪街車廠免費展覽古董巴士及電動巴士。


　　教育局亦會與團體舉辦「親子繽紛遊樂日」，鼓勵家長和學生認識自己居住的地區；市民將回收物交到「綠在區區」，最少0.5公斤亦可獲額外1210「綠綠賞」積分。

 

撰文:經濟通採訪組

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