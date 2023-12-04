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鄭雁雄：要堅定不移實施國安法，按時完成23條立法

04/12/2023

　　中聯辦主任鄭雁雄在國家憲法日座談會上致辭時指，憲法為中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，提供法律依據及根本法制保障；全面實施憲法，既是中國式現代化的應有之義，亦必將為中國式現代化提供根本依據和法治保障。


　


樹立憲法意識才能保障香港長期繁榮穩定
　
　　鄭雁雄指出，當香港一度出現港獨猖獗、黑暴肆虐、攬炒橫行的嚴峻局面，中央依據憲法果斷出手，推動由亂到治、走向由治及興的新階段，有關實踐反映只有牢固樹立憲法意識，堅定依靠憲法和基本法的保駕護航，才能有效保障香港長期繁榮穩定，才能在國家現代化建設中發揮香港所長，匯聚香港力量。
　
港應按時完成23條立法
　
　　鄭雁雄又認為，香港應堅持創新發展，加快建設國家創科中心，早日建成世界重要人才中心及創新高地，大力推動經濟轉型升級，堅持綠色發展，主動對接粵港澳大灣區建設和一帶一路等國家戰略。


　　他表示，香港應堅定不移實施好香港國安法，依法懲治危害國家安全的行為和活動，按時完成基本法23條的本地立法，營造良好、安全發展環境，為世界各地的創業者投資者來港投資，創造更穩定的營商環境，推動成國安家好的新局面。

 

撰文:經濟通採訪組

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