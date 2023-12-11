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區議會選舉|民建聯取得68個地委會議席，成大贏家

11/12/2023

 

　　 區議會選舉結束， 地方直選，共有逾119.3萬人投票，總投票率為27.54%。

 


　 　至於地區委員會界別投票率累計為96.92%，有2454名界別選民投票。

 

　　地區委員會界別結果全部出爐。18區共有228名候選人，以全票制選出176席；民建聯成為大贏家，派出77人，當中68人勝出，其中北區7人全部當選；其次為新民黨，派出12人，當中10人當選。


　　工聯會有21人參選地委會界別，僅9人勝出；自由黨贏得2席，勞聯有1席，公屋聯會亦有1人在觀塘區勝出。
　另外，有8名當選者為現任區議員，今次轉往地委界參選亦成功連任。

 

陸啟康對系統故障有愧兩度哽咽，強調無損公平原則

 

選委會主席陸啟康（右二）（政府新聞署）

 

　　區選會選舉結束。選委會主席陸啟康見傳媒指，總體而言投票、點票過程運作大致暢順，各項選舉安排能夠充分體現公開誠實和公平原則，選委會滿意安排。截至凌晨，共收到321宗投訴，主要涉及選舉廣告，以及在私人樓宇進行的競選活動。


　　陸啟康回應電子選民登記冊故障時指希望大家不要忽略是次選舉是很多同事作出努力的成果，期間他兩度哽咽、眼泛淚光，又形容對謹守崗位的同事，以及未能投票的選民有愧。

對選民及票站工作人員有愧

　　陸啟康表示，本身有信心交出亮麗的成績表，而電子選民登記冊有多年運作經驗，亦有三層認證，發出事故後選委會已盡速啟動後備應變方案，但他對於無法投票的選民，以及票站的工作人員感到有愧。


　　陸啟康又指，決定將投票時間延長1.5小時，是因為收到訊息有選民不想在票站排隊而要回家，他認為要預留時間讓選民重訪票站，希望準備充足時間予市民投票。

 

撰文:經濟通採訪組

 

 

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