李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」

行政長官李家超表示，23條立法諮詢期即日起至2月28日，政府會舉行多場講解，針對外國領事和商會。

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他又指，諮詢期有考慮到社會大眾已有共識，諮詢文件詳細清晰，而且國安法生效之後，政府已有實踐經驗，包括執法及審訊案件，他指立法「早一日得一日」，「早一日風險少一日」。

李家超:23條立法諮詢期長度適中，相信社會有共識

23條立法諮詢期由即日起至2月28日，李家超表示，香港面對的國家安全風險分別來自境外及境內，包括西方國家有個人政治理由針對國家發展，加上香港經歷2019年港版顏色革命後，相信大家都明白國安風險是突如其來的，而在境內方面，香港經歷2019年顏色革命後，外國代理人、亂港分子等仍潛伏在香港，利用不同的民生問題推波助瀾，而除了在香港本地講解立法建議外，亦會針對外國領事及商會解說，令他們明白立法後對香港營商環境有好處。



被問及是次諮詢期只有一個月，較2003年為短，他指出，諮詢期長度是「適合的」，因為諮詢文件中已清晰列明立法原因，又相信社會對立法已有共識，加上香港經歷2019年港版顏色革命，任何國安的敵對行為可以隨時出現，又指立法並非為了針對某些國家，而是為了保護自己國家。

23條列明案件在香港審理，不會將被捕人送往內地

李家超表示，諮詢過程是開放的，政府會審視不同意見，當大眾看到諮詢文件後就會明白政府是歡迎不同意見，政府的最終目的是為了防範可能出現的國安風險，重申政府有把握及相信立法原則是符合國際準則，香港現有的自由和權利會一直維持，包括《基本法》第27條提到的言論自由、結社自由等，強調自由權力會受到保障，並一直實行，又指政府建議的立法不會將被捕人士送往內地受審。



對於外國政客經常就香港法院判決發聲明會否違反23條，李家超指，立法為防止「有意圖」、「別有用心」的人，並引述德國商會稱沒意圖危害國安，故立法後對他不會有影響，而無論本地或外國人士有任何意見，若沒意圖危害國安便不需顧慮，普羅大眾無須擔心，又指政府樂於接受尖銳、負面的批評。

鄧炳強:倡設境外干預罪，新增電腦或電子系統危害國安法例

保安局局長鄧炳強表示，將訂立一條全新的維護國家安全條例，有關諮詢文件包括9章，當中建立訂立「境外干預」罪，防範境外勢力干預。





引入叛亂罪並定義國家秘密行為

鄧炳強指，第3章包括叛國及相關行為，完善現行《刑事罪行條例》，將不合時宜的部份刪除或修訂，並納入需要防範的叛國及相關行為。



第4章包括叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的行為，同時引入叛亂罪；第5章為竊取國家機密及間諜罪行，定義國家秘密行為，就保護國家秘密訂立相關罪行等，防範非法獲取、管有及披露國家秘密；禁止任何人參加或接受境外危害國安利益組織等，並完善現行《官方機密條例》中有關間諜的罪行。





新增「境外干預罪」

第6章為危害國安的破壞等行為，在不誠實取用電腦基礎上引入新罪行，針對危害國安的破壞行為，透過電腦或電子系統危害國安行為。第7章建議訂立「境外干預罪」，針對境外勢力及組織從事危害國家安全的活動。

林定國:確保23條立法符合人權國際標準，市民毋須擔憂誤墮法網

政府即日起就基本法第23條立法展開公眾諮詢，諮詢期至2月28日，政務司司長林定國表示，立法必須禁止危害國家安全的行為和活動，要與國安法銜接、兼容及互補，亦要提供機制，以便落實及執行。他又提到，23條中列明港府應「自行」立法 。

立法將符合保障人權國際標準

林定國表示，政府十分重視人權，相信23條立法後，市民的基本權利和自由會受到更好的保障。他又指，政府會確保立法符合保障人權的國際標準，維護國安及尊重人權是一致的。



他強調，23條立法僅針對少部分人，為的是保障市民的安全、財產等，「奉公守法的市民毋須擔憂誤墮法網 。他指，立法將明確界定罪行元素、例外情況及免責辯護。

撰文:經濟通採訪組

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