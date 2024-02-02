李家超：全社會共同推進23條立法，感謝各商會支持

行政長官李家超出席廠商會新一屆就職禮致辭時指，政府就《基本法》23條立法的公眾諮詢正式展開，很高興中華廠商會及本港主要商會，已立刻表態支持政府要盡快就23條立法，他認同聲明所強調，嚴謹而合情合理的法律基礎，是穩定香港社會和營商環境、保護企業權益的「制勝之道」。

延伸閱讀:

【外圍經濟】亞馬遜第四季度純利106億美元，收入增14%

亞馬遜公布業績，第四季度純利106.24億美元，經調整每股盈利1美元，高於市場預期0.8美元。前一年度同期獲利2.78億美元。期內，收入按年升14%至1700億美元.......

【中概焦點】Shein否認接受中國網信辦的數據安全調查

美國《華爾街日報》上月報道，中國國家互聯網信息辦公室正對跨境快時尚電商希音(Shein)的數據處理和共享行為進行網絡安全審查。Shein最新對美國網媒Axios表示，公司並未受到中國網信辦的調查.......



李家超表示，香港經濟在過去一年穩步發展，去年本地生產總值比前一年實質上升3.2%，全年的存款總額上升5.1%，達到16萬2千億港元，但地緣政治千變萬化，外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危，全力以赴，確保經濟持續發展。



廠商會聯手舉辦活動可帶動消費氣氛



他又表示，展望龍年，政府會大力推動盛事經濟，支持舉辦不同的國際大型盛事，包括國際會議、藝術展覽、體育盛事、娛樂活動等，為香港帶來源源不絕的新商機。政府正在全港18區舉辦以「日夜都繽紛」為主題的一連串活動，他有信心廠商會與各界聯手舉辦的不同活動，加倍帶動本地消費氣氛，提升訪客的良好體驗，為香港吸引更多人氣和財氣。

撰文：經濟通採訪組

2024-02-02｜AH股穩憂處處 仲點樣「兔」氣揚眉？｜解讀內地新能源車上月車銷｜阿里擬賣仔求財力推雲業務？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動