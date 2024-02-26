香港新聞| 夏寶龍考察第5天，今早政總會見金融界別代表

．來港考察調研的港澳辦主任夏寶龍，在港第5日行程其車隊今早抵達政府總部

．據了解，夏寶龍將會與金融界代表會面

．據了解，夏寶龍下午會見外國商會及愛國愛港團體，晚上到港交所(00388)與企業會面

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來港考察調研的港澳辦主任夏寶龍，在港第5日行程，其車隊今早抵達政府總部，行政長官李家超、財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇等多名官員在場迎接。據了解，夏寶龍將會與金融界代表會面。



在夏寶龍抵達前，多名財金界人士，包括金融發展局主席李律仁，金銀業貿易場理事長張德熙等，已先後到達政府總部。



據了解，夏寶龍下午會見外國商會及愛國愛港團體，晚上到港交所(00388)與企業會面。

撰文：經濟通採訪組

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