  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港新聞| 夏寶龍考察第5天，今早政總會見金融界別代表

26/02/2024

．來港考察調研的港澳辦主任夏寶龍，在港第5日行程其車隊今早抵達政府總部

．據了解，夏寶龍將會與金融界代表會面

．據了解，夏寶龍下午會見外國商會及愛國愛港團體，晚上到港交所(00388)與企業會面

 

來港考察調研的港澳辦主任夏寶龍，在港第5日行程，其車隊今早抵達政府總部

 

推薦閱讀：

《中國要聞》瑞幸在華銷售勝星巴克，低價+爆款+快速擴張三板斧

在經歷財務造假醜聞後，瑞幸咖啡以極為進取的定價策略和網紅產品「生椰拿鐵」，上演絕地翻身，去年更成功打造第二款爆紅產品「茅台醬香拿鐵」......

《中國要聞》中國探月工程夢舟載人飛船、攬月著陸器初樣研製中

中國載人航天工程辦公室日前宣布，經公開徵集評選，中國載人月球探測任務的新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面著陸器命名為「攬月」.......

　　來港考察調研的港澳辦主任夏寶龍，在港第5日行程，其車隊今早抵達政府總部，行政長官李家超、財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇等多名官員在場迎接。據了解，夏寶龍將會與金融界代表會面。


　　在夏寶龍抵達前，多名財金界人士，包括金融發展局主席李律仁，金銀業貿易場理事長張德熙等，已先後到達政府總部。


　　據了解，夏寶龍下午會見外國商會及愛國愛港團體，晚上到港交所(00388)與企業會面。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-02-26｜港股突破下行軌 上試萬七有冇難度？｜拆解渣打滙控績後表現大不同 ｜新能源車愈出愈平 都救唔起股價？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

01910

新秀麗

26.500

異動股

00377

中國華君

1.300

異動股

06959

長久股份

15.800

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01910 新秀麗
  • 26.500
  • 00377 中國華君
  • 1.300
  • 06959 長久股份
  • 15.800
  • 01385 上海復旦
  • 11.940
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 9.680
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 327.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.420
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.990
  • 目標︰$12.00
  • 00547 數字王國
  • 0.410
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 54.500
  • 目標︰$57.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.220
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.300
  • 00700 騰訊控股
  • 280.600
  • 00005 滙豐控股
  • 59.500
  • 00001 長和
  • 40.750
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 31.100
  • 目標︰$41.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 52.850
  • 目標︰$60.00
  • 02888 渣打集團
  • 63.000
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2024 12:17  《午市前瞻》恒指托底見效惟需時整固，理想將挑戰比亞迪龍頭地位

27/02/2024 12:05  恒指半日跌60點報16574，理想汽車逆市飆21%中升挫4%

27/02/2024 10:27  《本港樓市》差估署：1月樓價指數按月跌1.6%，連跌9個月

27/02/2024 10:09  【虛幣世界】比特幣升破56800美元，創逾兩年新高

27/02/2024 08:54  【債券通】1月債券通「北向通」成交逾萬億人幣，日均成交再新高

27/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５８億元，買中海油沽騰訊

27/02/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗升理想目標８％，中銀料中海油升破１８元

23/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》和黃醫藥下周三派成績表，中線目標價３２銀

27/02/2024 11:47  《財資快訊》美電升報７﹒８２３１，一周拆息維持３﹒９厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指托底見效惟需時整固 理想將挑戰比亞迪龍頭地位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

業績股 | 理想汽車業績兩大亮點，績後部署策略新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際新聞| 據報拜登將發布行政命令，限制中國取得美國重要數據新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜守網者：2023年每13分鐘有一宗騙案！公開40+個假冒WhatsApp、支付寶電郵/ 網站名單！防騙視伏App升級3大功能！偵測可疑網站、來電即彈出警示 2
人氣文章

快樂退休．曾智華

大格局Vs濕濕「稅」
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

中國「只有破壞、沒有創新」的商業模式是怎樣？拼多多如何讓阿里巴巴、淘寶難以招架？中國企業過往的成功靠甚麼得來？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
人氣文章

Art & Living

2024情人節 | 12星座戀愛運程預測：哪個星座戀愛運最強、最易脫單？哪個星座容易分手甚至離婚？塔羅師美子分析！
人氣文章

Art & Living

Art Central 2024：首推新銳藝術家專區「Neo」、大型裝置藝術區回歸！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
飛機衛生黑點逐個捉！兩大位置暗藏惡菌！點解搭飛機易感染皮膚病？空少教自保5招：搭最早航班、避免赤腳！ 1新文章
人氣文章
港男北上¥29任食迴轉火鍋驚現不明橙色食材！口感怪怪哋？網民大呻曾中伏：湯底發臭、食物不新鮮！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2024 12:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2024 12:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2024 12:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2024 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/02/2024
《午市前瞻》恒指托底見效惟需時整固 理想將挑戰比亞迪龍頭地位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金