23條| 23條諮詢收逾1.3萬份意見，98.64%支持立法

．保安局表示，《基本法》第23條立法公眾諮詢昨日(28日)結束，98.64%書面意見支持立法

．當局表示，很高興見到結果確立社會對盡早完成立法的共識

．上述結果，可見立法建議獲大部分巿民支持

保安局表示，《基本法》第23條立法公眾諮詢昨日(28日)結束，98.64%書面意見支持立法。當局表示，很高興見到結果確立社會對盡早完成立法的共識，對社會各界積極發聲支持立法工作感到非常鼓舞，可見社會有強烈氛圍支持立法。

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保安局表示，公眾諮詢開展以來，至昨晚11時59分的初步數字，一共收到13147份意見，主要包括電郵、信件和傳真。當中有12969份支持及提出正面意見，佔總數98.64%；另有85份意見屬單純提出問題，或表達的意見不能反映其立場；反對建議的則為93份，佔總數0.71%，當中有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。



局方表示，籌辦了近30場諮詢會，主動釋除出席人士就個別議題提出的疑慮，諮詢會多達約3000人次參與，包括本地和國際商界、法律界、金融界、教育界、新聞界和其他專業界別、全國性團體代表、地區人士、政黨和相關團體等，以及外國領事，絕大部分與會者表示支持立法。



保安局表示，上述結果，可見立法建議獲大部分巿民支持，所收到的意見涵蓋立法建議的不同範疇，亦有就諮詢文件具體意見以外其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供寶貴的參考。



政府會全速整合諮詢結果，並向立法會相關事務委員會匯報。政府會參考所收到的意見，爭取盡快將《維護國家安全條例》草案定稿，提交立法會進行審議。在立法過程期間，政府會繼續積極講解，主動發放更多相關資訊，反駁對《基本法》第23條立法的無理攻擊及抹黑，以正視聽，避免市民被誤導。

撰文：經濟通採訪組

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