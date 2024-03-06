23條| 有建議讓fb、YouTube撤港，林定國稱無意禁制

．第23條立法公眾諮詢已於上月28日結束，有諮詢意見建議將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場

．律政司司長林定國表示，沒有意圖控制社交平台

．文件顯示，部分諮詢建議認為，需要加強Facebook、Instagram、小紅書，抖音等宣傳的工作

香港政府就《基本法》第23條立法公眾諮詢已於上月28日結束。立法會文件顯示，有諮詢意見建議將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場。律政司司長林定國表示，沒有意圖控制社交平台，不會阻止其存在，強調法律是針對有人利用社交平台發表言論的人。

推薦閱讀:

香港電訊(6823)夥七大海外電訊商推出跨境電訊獎賞計劃

香港電訊(06823)宣布與AIS、Globe、Optus、Singtel、台灣大哥大及Telkomsel攜手推出首個跨境電訊獎賞計劃.........

【兩會焦點】蔡冠深稱丁薛祥看好香港前景，認為香港優勢不可替代

國務院副總理丁薛祥今早參與港澳政協聯組會。全國政協常委蔡冠深在會後表示，丁薛祥指出一國兩制是香港繁榮穩定、賴以成功的基石，符合國家.......



文件顯示，部分諮詢建議認為，需要加強Facebook、Instagram、小紅書，抖音等宣傳的工作。另有建議將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場。又有意見認為，Telegram、signal及部分加密通訊軟件成為犯罪分子罪惡溫床，並具有統領行動，發布煽動消息等性質，認為23條應禁止相關通訊軟件在香港使用。同時又有建議希望香港特區依舊有信仰自由。

特區政府在文件中表示，備悉有關意見，就屬其他政策局或部門的政策範疇的事宜，會轉交相關政策局或部門考慮。



保安事務委員會、司法及法律事務委員會和研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會今日下午舉行聯席會議，律政司司長林定國出席會議時表示公眾關注清晰界定罪行元素，保安局局長鄧炳強指，公眾諮詢期間支持率超過99%，形容明確反對的佔「極少數」。

撰文:經濟通採訪組

2024-03-06｜美國經濟數據遜預期 美股現泡沫？| 加密貨幣創新高後散水？｜GLOBAL Wednesday｜#黃偉康 #直播 #hottalk1點鐘

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解