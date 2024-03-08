23條立法|23條草案今天刊憲，叛國、叛亂等罪最高囚終身

．香港政府就《維護國家安全條例草案》刊憲，立法會今早11時將舉行特別會議，進行首讀及二讀

．行政長官李家超早前表示，政府和立法會會盡一切努力，盡早完成立法

．根據草案，叛國、叛亂罪，以及涉及勾結境外勢力的危害國安破壞活動，最高可判囚終身

香港政府就《維護國家安全條例草案》刊憲。立法會今早11時將舉行特別會議，進行首讀及二讀，下午加開法案委員會會議審議草案。行政長官李家超早前表示，政府和立法會會盡一切努力，盡早完成立法。根據草案，叛國、叛亂罪，以及涉及勾結境外勢力的危害國安破壞活動，最高可判囚終身。

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政府就基本法23條《維護國家安全條例草案》刊憲，文件共有212頁，共分為9個部分，包括「叛國」、「與國家秘密及間諜活動相關罪行」、「危害國家安全的破壞活動」等。



*國家秘密罪加免責辯護條款*



草案建議，叛國可判處終身監禁。公開表明意圖犯叛國罪可判囚14年。煽惑公職人員離叛就可判囚7年，如涉境外勢力，可判囚10年。至於非法披露國家秘密，也可判囚10年，同時設有公眾利益的辯護理由，即在顧及有關個案的整體情況下，作出披露所照顧的公眾利益，明顯重於不作出該項披露所照顧的公眾利益。至於「非法操練」，一經定罪，可判處監禁7年。





*延長羈留期限，不得超過14日*



草案又建議，警方可向法庭申請延長涉嫌危害國家安全者的羈留期限，由48小時延長至7天，如需要，可以再申請額外延長多7天。法庭會考慮警方是否正努力並迅速地進行調查，而調查按理不能在有關申請日期前完成；以及被捕人在沒有被落案起訴下被羈留，對保存罪證，或對訊問被捕人以取得相關證據，是否屬於必要。

撰文：經濟通採訪組

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