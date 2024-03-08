23條立法| 梁君彥認同立法工作具必要性及急切性，惟暫無死線

．主席梁君彥表示，23條審議時間表沒有死線亦無時間表

．梁君彥稱昨日收到行政長官的來信，建議盡快開會進行首讀及二讀

．鄧炳強表示非常感謝立法會主席及23條小組委員會的配合

《維護國家安全條例草案》今早刊憲，立法會早上完成首讀，下午交法案委員會審議。主席梁君彥表示，審議時間表沒有死線亦無時間表，小組委員會將轉為法案委員會逐一審議條文，由於立法會的工作是一步步，法案委員會完成工作後要向內務委員會匯報，再交回大會，目標是早一日得一日。

推薦閱讀:

新地(16)於洗衣街建320米高地標商廈，總投資逾百億

新地(00016)去年斥資47.29億元投得的旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地，設計方案曝光。新地執行董事陳康祺表示，集團將項目打造成旺角的「Green Heart」........

【２３條】廠商會歡迎政府提交條例草案，稱有助提振營商信心

香港中華廠商聯合會指，歡迎特區政府所提交的《維護國家安全條例草案》，並認為行政會議和立法會高效地審議草案是兌現民意的做法........





*盡快堵塞國家安全缺口*



梁君彥稱，昨日收到行政長官的來信，建議盡快開會進行首讀及二讀，由於《基本法》23條立法是整個香港的憲制責任，政府及立法會要盡一切努力完成責任，他認同有必要性及急切性，盡快堵塞國家安全的缺口。



他提到部分身兼人大政協的議員來往北京兩次，都是為了回立法會開會「呢個係佢哋責任，係佢哋榮幸」，即使昨天的通知很急，惟議員都趕到回來。



他指出，香港過去27年未能完成23條立法，議員在這個重要時刻肩負歷史任務，責任重大，感到光榮，相信全體議員必定上下一心，審慎審議條文，完成法例後，可全力聚焦發展經濟，改善民生，令一國兩制行穩致遠。





*鄧炳強感謝立法會配合*



動議草案的保安局局長鄧炳強表示非常感謝立法會主席及23條小組委員會的配合，凸顯行政機關及立法機關合作。他指，23條立法進行為期一個月諮詢，舉辦超過30場諮詢會，期間收到98.6%的支持和提出正面意見，顯示立法具巨大民意基礎，強調無辜者不會誤墮法網。

撰文：經濟通採訪組

2024-03-08｜港股續日升日跌未擺脫區間上落 比特幣創新高後急回可視為吸納時機？｜#李澤銘 #直播｜普通話Friday｜hot talk 1點鐘 (普通話節目/繁中字幕)

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！