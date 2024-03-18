23條| 立法會明早9時加開會議，恢復二讀辯論

．根據立法會最新議程，明早9時將加開會議，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》

．在同一次會議中，如二讀獲通過，將會進入全體委員會審議及三讀

．梁君彥稱，基於《條例草案》的必要性和急切性，以及審議過程的完整性

根據立法會最新議程，明早9時將加開會議，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。在同一次會議中，如二讀獲通過，將會進入全體委員會審議及三讀。

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立法會主席梁君彥透過秘書處通知議員指，政府上周五(15日)致函，請求主席安排盡快在立法會會議上審議《維護國家安全條例草案》，並批准豁免相關預告，讓《條例草案》能在最早而立法會又認為可行的日子恢復二讀辯論。



梁君彥稱，基於《條例草案》的必要性和急切性，以及審議過程的完整性，決定根據《議事規則》，在明早9時加開一次立法會會議，集中處理《條例草案》餘下的立法程序，會議不會處理其他事項。

撰文：經濟通採訪組

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