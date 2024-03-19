23條| 立法會恢復二讀條例草案，有議員有信心今日完成三讀

． 立法會今早恢復二讀《維護國家安全條例草案》，有議員表示有信心今日完成三讀

． 立法會今早加開大會會議，處理基本法23條立法的餘下立法程序

．全體委員會審議政府提出91項修正案，將會與原條文合併辯論；並進行三讀

立法會今早恢復二讀《維護國家安全條例草案》，有議員表示有信心今日完成三讀。

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立法會今早加開大會會議，處理基本法23條立法的餘下立法程序，今天議程包括恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》；全體委員會審議政府提出91項修正案，將會與原條文合併辯論；並進行三讀。



立法會主席梁君彥昨天表示，基於《條例草案》的必要性和急切性，以及審議過程的完整性，決定根據《議事規則》，在今早9時加開一次立法會會議，集中處理《條例草案》餘下的立法程序，會議不會處理其他事項。



由於身兼立法會議員的行政會議成員需出席今日舉行的立法會會議，行政會議今日不舉行會議。行會下次會議將在3月26日舉行。

撰文：經濟通採訪組

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