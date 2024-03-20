23條 | 港府強烈譴責西方國家及組織抹黑詆毀23條立法言論

．政府發稿表示，堅決反對和強烈譴責一些美西方國家繼續作出抹黑詆毀、極為誤導和錯誤的言論

．有關言論不但歪曲事實、顛倒是非，亦全然漠視香港特區立法的憲制責任和實際需要

．發言人指，是次立法根本是民心所向

政府發稿表示，堅決反對和強烈譴責一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體、「走佬」外國的通緝犯等在《維護國家安全條例》通過後，繼續作出抹黑詆毀、極為誤導和錯誤的言論。有關言論不但歪曲事實、顛倒是非，亦全然漠視香港特區立法的憲制責任和實際需要，以及該法例訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果。

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政府發言人表示，很多普通法司法管轄區都制定了多部維護國家安全的法律。惡意抹黑《維護國家安全條例》的反華分子卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。



*市民大眾均支持，議員審議絕不馬虎*



發言人指，是次立法根本是民心所向，市民大眾和社會各界，包括商界及各大主要商會、法律界等，均紛紛以公開發表聲明等方式表達支持，而表示反對的都是境外勢力；又指立法會整個立法過程，全面按程序進行，議員審議認真謹慎，絕不馬虎。



發言人強調，有效防範、制止和懲治危害國家安全的違法行為，正是為了更好地保障個人基本權利和自由，並確保香港特區內的財產和投資受法律保障。

轉文:經濟通採訪組

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