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23條 | 林定國：條例只是針對小撮人，政府無收窄市民空間動機

25/03/2024

．林定國指部分西方政客和媒體，就《基本法》23條立法，斷章取義，作出惡意批評

．政府亦已有應對方案，有足夠的防禦能力，形容今次立法亦已令「工具箱更豐富」

．至於具體應對方案，他就指地緣政治很複雜，不宜公開

 

律政司長林定國在一個電台節目表示，部分西方政客和媒體，就《基本法》23條立法，斷章取義，作出惡意批評，就企圖將香港「去功能化」。

　　律政司長林定國在一個電台節目表示，部分西方政客和媒體，就《基本法23條立法，斷章取義，作出惡意批評，就企圖將香港「去功能化」。被問到會否擔心外國對香港實施新一輪制裁，林定國就指，政府亦已有應對方案，有足夠的防禦能力，形容今次立法亦已令「工具箱更豐富」。至於具體應對方案，他就指地緣政治很複雜，不宜公開。

　

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　　 被問到傳媒引述外國對立法的批評，會否觸犯法例，林定國就指，只要新聞工作者真誠工作，就毋須過慮。他表示新聞媒體報道部分國家對香港不友善的言行，可讓社會充分了解情況，保持警覺，集思廣益，作出有效應對，因此他也會鼓勵新聞工作者，公平公正報道外界對香港的看法。


　　林定國又指，收藏煽動刊物會否違法，需要視乎刊物內容是純粹挑起仇恨，抑或只是提出意見和批評，以及持有人是否知道當中的煽動意圖，強調要了解上文下理。他舉例指，母親責罵兒子並不代表是憎恨。他又說，市民和外界喜歡香港，是因為能夠提出不同觀點，政府並無收窄市民空間的動機，重申條例只是針對一小撮人，呼籲市民在安定環境下，積極向政府提出意見。

 

撰文:經濟通採訪組

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