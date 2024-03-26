23條 | 李家超：立法後從4方面重點拼經濟，做好解說等工作

．行政長官李家超出席行會前見記者，提到維護國家安全條例通過後，本港可集中精力全面拼經濟、拼發展

．他指政府會從4方面重點工作，包括全面落實施政報告和財政預算案中有關推動經濟發展的措施

．他表示，會落實好條例下的責任和工作，包括持續做好解說工作和公眾教育，防範及制止和政治危害國家安全行為和活動

行政長官李家超出席行會前見記者，提到維護國家安全條例通過後，本港可集中精力全面拼經濟、拼發展。他指政府會從4方面重點工作，包括全面落實施政報告和財政預算案中有關推動經濟發展的措施、把握機遇、增加香港競爭力，以及發展內部經濟。

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李家超指，立法會三讀通過了維護國家安全條例，星期六正式刊憲生效，社會開始有新氣象。他表示，會落實好條例下的責任和工作，包括持續做好解說工作和公眾教育，防範及制止和政治危害國家安全行為和活動。



政治方面，李家超指，危害國家安全活動是嚴重罪行，執法部門會嚴厲執法，又要加強情報收集能力，以及情報分析培訓，以抵禦間諜活動和各國的情報單位滲透。



*把守法意識和國家安全意識融入生活*



李家超指，政府會結合國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育共同推行，以達致防範國家安全風險，亦為人民素養提供養分和昇華。他表示，政務司司長將領導外國教育主義領導小組以及弘揚中華文化辦公室，分別在學校層面和社區層面推廣，並且善用不同媒體平台，從中華文化、中國歷史、國家社會經濟發展等內容，增加教育和學習的興趣，更可把守法意識和國家安全意識，融入日常生活和個人持續學習。



他又指，弘揚中華文化辦公室會籌劃及推動中華文化及歷史的活動，交流和構建更多文化交流平台，尤其是一帶一路的文藝交流活動，推進粵港澳大灣區文化交融。又會以大灣區名義組團出國進行文藝交流。





*今年首兩月有101間企業來港*



在增加香港競爭力方面，他提到今年企業來港的勢頭持續，首兩個月，投資推廣署已經協助101間內地或海外企業，在香港開設或擴展業務，較去年上升四分三；政府已引進接近50間重點企業，將會在香港投資超過400億元，創造1.3萬個就業機會。而根據顧問報告，香港至少有2700間家族辦公室，多於新加坡的1400間，當中資產值達5000萬美元的家辦佔六成，資產值有1億美元以上的佔三成。



人才方面，去年總計有60.8萬名人才，經各項人才入境計劃抵達香港，香港人口已從過去低位的720多萬上升到750多萬，增加的人口中，約一半是從人才計劃來港。



*料今年訪港旅客量達5000萬*



李家超指，要發展好內部經濟，包括旅遊業、消費、投資；今年全年訪港旅客有望達到5000萬人次，較去年增加接近一半；未來兩天有4艘國際郵輪停泊香港，接待1萬位郵輪旅客，反映香港在郵輪旅遊方面有吸引力。他又見到旅遊業正不斷與時並進，設計不同體驗的深度遊路線，提升自身競爭力和吸引力。



李家超又指，本月有世界合一論壇、裕澤香江等金融盛事，亦有國際文化高峰論壇、巴塞爾藝術展等文化盛事，除了帶來實際經濟效益，來港參與城市的各國來賓可以透過人際網絡和社交媒體，向世界宣揚香港的自由開放和機遇。

他表示，政府會繼續做投資基建，包括運輸基建項目和公務工程，涉資900億元，既發展職位亦提振經濟。

*李家超：政府務實處理垃圾徵費先行先試，冀5-6月向立法會匯報*



被問及垃圾徵費在14個地點先行先試，李家超指，政府希望看看整體情況，包括實際操作方面、參與率，和運作中所的其他配套等，當局之後會綜合考慮，又會要求政務司副司長卓永興主持跨部門的審視小組，認真監察和審視先行先試的情況，並務實處理，冀社會都給予時間，希望在5-6月向立法會作出匯報。



他又指，當局會在14個先行先試的地點組成專隊，深入留意運作過程中不同的流程所涉及的問題，亦會利用問卷等，確保能夠掌握不同持分者的意見，包括住戶、清潔工人、物業管理以及商業營運者。



在昨天立法會環境事務委員會上，有議員關注垃圾徵費正式實施日子會否再次延期。環境及生態局局長謝展寰表示，現階段還未去試行，想觀察情況而非一開首就思考是否延後。

撰文：經濟通採訪組

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