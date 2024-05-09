願榮光 | 李家超歡迎願榮光禁制，稱有效維護國安及國歌尊嚴

．律政司司長早前就歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭昨日裁定律政司司長上訴得直，批准有關的非正審禁制令。行政長官李家超歡迎法庭裁決

．該歌曲經常被用作煽動危害國家安全行為和港獨活動，其後更多次被失實表述為香港特區的國歌，對國歌造成侮辱

律政司司長早前就歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭昨日裁定律政司司長上訴得直，批准有關的非正審禁制令。行政長官李家超歡迎法庭裁決。他在社交專頁表示，該歌曲經常被用作煽動危害國家安全行為和港獨活動，其後更多次被失實表述為香港特區的國歌，對國歌造成侮辱，嚴重損害國家和香港特區。

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李家超表示，禁制令的頒布有效維護國家安全及國歌的尊嚴，是針對具有犯罪意圖的不法行為，可更明確令市民明白有關行為屬違法，同時保障奉公守法的香港市民依法享有的自由和權利。



*禁制令不影響市民行使權利和自由*



政務司司長陳國基表示，上訴法庭的決定，擲地有聲地說明特區政府申請禁制此歌曲發布有理有據，亦彰顯任何侮辱、貶損或甚分裂國家的煽動行為均不得人心，必須予以制止，以正視聽。他認為，上訴法庭確立禁制令所施加的限制合憲合理，毫不影響香港市民依法行使權利和自由。



另外；外交部發言人林劍強調，制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖，使用和傳播有關歌曲，是特區履行維護國家安全和國歌尊嚴限制責任的正當必要舉措。

撰文：經濟通採訪組

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