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梁省德中學 | 學生干擾課堂秩序時播國歌，教育局責成梁省德中學提交報告

28/05/2024

．網上近日流傳有學生於上課期間擾亂課堂秩序的影片，期間有學生以手機播放國歌，並多次踢枱及站上椅子，班房內一眾學生大笑

．博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學證實涉事學生就讀該校，事發於去年10月底，事後即時展開調查，並按校本機制跟進涉事學生行為以及老師的上課情況，作出適當的輔導及教育工作

 

梁省德中學 | 學生干擾課堂秩序時播國歌，教育局責成梁省德中學提交報告

　　網上近日流傳有學生於上課期間擾亂課堂秩序的影片，期間有學生以手機播放國歌，並多次踢枱及站上椅子，班房內一眾學生大笑。博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學證實涉事學生就讀該校，事發於去年10月底，事後即時展開調查，並按校本機制跟進涉事學生行為以及老師的上課情況，作出適當的輔導及教育工作。

 

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　　校方強調，一直致力教導學生要本著校訓「省善修德」的精神。學校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，期望各界給予時間和空間，給予學校支持。


　　教育局表示，得悉事件後，已即時向有關學校了解情況。局方亦責成學校須嚴肅處理，並要求學校提交詳細報告，會繼續與學校保持密切聯繫，提供適切的意見。


　　局方指，《國歌條例》就在香港奏唱國歌、保護國歌以及推廣國歌訂定條文，國歌是中華人民和國的象徵和標誌，一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適當的場合奏唱國歌，《國歌條例》下的罪行涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。如有學生做出不尊重國歌的行為，學校應立即跟進，亦應按校本情況和一貫的訓育及輔導安排，以合情、合理和合法的方式處理，以期讓學生作出改善。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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