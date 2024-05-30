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初選案 | 除劉偉聰及李予信脫罪外，其餘14名不認罪被告罪成

30/05/2024

．民主派初選案47人被控《串謀顛覆國家政權罪》，其中16名不認罪的被告今早裁決。其中劉偉聰及李予信脫罪，其餘14名被告罪成

．今次是首宗涉及顛覆國家政權罪的案件，由3名國安法指定法官審理

 

初選案 | 除劉偉聰及李予信脫罪外，其餘14名不認罪被告罪成

 

　　民主派初選案47人被控《串謀顛覆國家政權罪》，其中16名不認罪的被告今早裁決。其中劉偉聰及李予信脫罪，其餘14名被告罪成，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林和余慧明。

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　　今次是首宗涉及顛覆國家政權罪的案件，由3名國安法指定法官審理。


　　各被告被指組織或參與初選，串謀以威脅使用武力，或其他非法手段，取得立法會過半議席。控方指被告聲言「無差別」否決預算案，逼特首解散立法會及辭職，旨在顛覆國家政權。


　　審訊期間，控方共傳召12人，當中被告區諾軒、趙家賢及鍾錦麟以控方證人身份作供，其中10名不認罪被告出庭自辯，案件審訊歷時118日。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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