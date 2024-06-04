初選案 | 李家超：若無差別否決預算案，則違反《基本法》規定

．李家超指，串謀顛覆國家政權罪的人士透過初選迫使特區政府跟從要求，迫使行政長官請辭，大大破壞行政長官及特區政府的權威

．「攬住香港及市民跳崖」，推翻一國兩制及基本法架構

行政長官李家超今天出席行政會議前見記者時表示，上星期五(31日)，高等法院原訟法庭就一宗串謀顛覆國家政權罪案件作出裁決，47人被起訴，45人罪名成立。律政司即時向法庭表明就未定罪被告提出上訴的意向。李家超指，串謀顛覆國家政權罪的人士透過初選迫使特區政府跟從要求，迫使行政長官請辭，大大破壞行政長官及特區政府的權威，「攬住香港及市民跳崖」，推翻一國兩制及基本法架構。

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他指出，《基本法》73條規定了立法會議員審議財政預算案的憲制責任，若無差別否決預算案，則是違反了《基本法》73條的規定。犯罪的人以迷惑行為危害國家安全，不可以再讓事件發生，「唔可以畀傷口再被挖開」。

*城際直通車下周六起改用高鐵取代，行車時間料可縮短一半*

中國國家鐵路集團今早宣布，原本來往香港紅磡站至上海和北京西站的普通速度直通車，將改用高鐵取代，並會首次引進可提供睡眠設施的「夜發朝至」臥鋪列車。



列車將於下周六(15日)起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站和北京西站，行車時間預料可縮短一半，其中北京到香港的車程，可由原來一日多縮短至半日。另外，李家超指，新的臥鋪列車班次，座位數目增至600個，由「兩地兩檢」模式變成「一地兩檢」模式。6月15日起，也新增湖南張家界的班次，短途班次亦會增加。



他表示，政府一直與內地相關單位，以多程票等不同措施發揮香港段和內地互聯互通，已指示運物局和港鐵公司(00066)做好一系列工作，今日稍後時間公布有關詳情。李家超也呼籲旅遊、運輸、零售、餐飲等行業提高服務質素，鼓勵各界「多些禮貌、多些笑容」，令香港成為「好客之都」

撰文：經濟通採訪組

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