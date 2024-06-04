  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

初選案 | 李家超：若無差別否決預算案，則違反《基本法》規定

04/06/2024

．李家超指，串謀顛覆國家政權罪的人士透過初選迫使特區政府跟從要求，迫使行政長官請辭，大大破壞行政長官及特區政府的權威

．「攬住香港及市民跳崖」，推翻一國兩制及基本法架構

 

初選案 | 李家超：若無差別否決預算案，則違反《基本法》規定

 

　　行政長官李家超今天出席行政會議前見記者時表示，上星期五(31日)，高等法院原訟法庭就一宗串謀顛覆國家政權罪案件作出裁決，47人被起訴，45人罪名成立。律政司即時向法庭表明就未定罪被告提出上訴的意向。李家超指，串謀顛覆國家政權罪的人士透過初選迫使特區政府跟從要求，迫使行政長官請辭，大大破壞行政長官及特區政府的權威，「攬住香港及市民跳崖」，推翻一國兩制及基本法架構。

推薦閱讀：

「舖王」鄧成波幼子鄧耀昇遭入稟，追討兩按揭物業單位

已故「舖王」鄧成波幼子鄧耀昇日前遭信貸公司安泰亞洲有限公司分兩案入稟高等法院，要求收回兩個分別位於旺角及佐敦的物業.......

 

《本港樓市》政府：5月住宅樓宇買賣合約總值按年升45%

土地註冊處公布，今年5月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓今年宇買賣合約共7361份，較4月份下跌25.5%.........

　　他指出，《基本法》73條規定了立法會議員審議財政預算案的憲制責任，若無差別否決預算案，則是違反了《基本法》73條的規定。犯罪的人以迷惑行為危害國家安全，不可以再讓事件發生，「唔可以畀傷口再被挖開」。

 

*城際直通車下周六起改用高鐵取代，行車時間料可縮短一半* 

 

　　中國國家鐵路集團今早宣布，原本來往香港紅磡站至上海和北京西站的普通速度直通車，將改用高鐵取代，並會首次引進可提供睡眠設施的「夜發朝至」臥鋪列車。


　　列車將於下周六(15日)起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站和北京西站，行車時間預料可縮短一半，其中北京到香港的車程，可由原來一日多縮短至半日。另外，李家超指，新的臥鋪列車班次，座位數目增至600個，由「兩地兩檢」模式變成「一地兩檢」模式。6月15日起，也新增湖南張家界的班次，短途班次亦會增加。


　　他表示，政府一直與內地相關單位，以多程票等不同措施發揮香港段和內地互聯互通，已指示運物局和港鐵公司(00066)做好一系列工作，今日稍後時間公布有關詳情。李家超也呼籲旅遊、運輸、零售、餐飲等行業提高服務質素，鼓勵各界「多些禮貌、多些笑容」，令香港成為「好客之都」

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-06-04｜兗礦五礦雙雙抽水 配股供股齊現 利淡港股氣氛？#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

09963

高科橋

0.236

異動股

01007

龍輝國際控股

2.460

異動股

02276

康耐特光學

10.900

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,752.00
    +40.71 (+0.105%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,338.11
    +46.77 (+0.884%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,131.53
    +274.48 (+1.628%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.883
變動率︰+1.800%
較港股︰-0.81%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.780
變動率︰+1.565%
較港股︰-5.71%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升274.006
變動率︰+1.417%
較港股︰0.00%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升381.484
變動率︰+1.370%
較港股︰+0.18%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升93.840
變動率︰+5.819%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.620
變動率︰+3.730%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.620
變動率︰+3.172%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌143.000
變動率︰-1.974%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升21.250
變動率︰+19.651%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升1,037.060
變動率︰+9.071%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升28.485
變動率︰+7.491%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升5.095
變動率︰+6.367%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2024 14:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2024 14:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09963 高科橋
  • 0.236
  • 01007 龍輝國際控股
  • 2.460
  • 02276 康耐特光學
  • 10.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 66.340
  • 01211 比亞迪股份
  • 233.400
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 24.700
  • 目標︰$26.80
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.610
  • 目標︰$9.80
  • 08529 優博控股
  • 0.405
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.200
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 38.050
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.800
  • 00941 中國移動
  • 75.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.380
  • 00005 滙豐控股
  • 68.100
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 51.350
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 29.600
  • 目標︰$37.90
  • 01448 福壽園
  • 5.200
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.350
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 2.670
即時重點新聞

05/06/2024 16:28  《盤後部署》港股先升後跌走勢轉弱，百度價殘宜吼位撈底

05/06/2024 09:34  《本港經濟》5月PMI降至49.2，營商環境轉差

05/06/2024 09:50  【理財通】余偉文：正就跨境理財通3.0與業界溝通

05/06/2024 18:31  飛揚1期周日現樓推28伙，最多減價28%

05/06/2024 15:46  金管局：mBridge項目已進入最簡可行產品階段

05/06/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒３７億元，買騰訊沽中石油

05/06/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩劈金斯瑞目標至１０﹒６元，花旗薦買海爾智家

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

05/06/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８０９５，隔夜拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價走勢飄忽惟仍獲大行唱好，金礦股可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

創新科技 | 視中國大蒜、小龍蝦為國安風險？從新能源車、航天、高鐵、5G通訊領域看看中國的創新能力！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

兩個「周伯通」講銀
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國 ｜ 如何在短時間內學好英文？睇Netflix都要揀啱劇集類型！在英國生活識聽緊要過識講
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

建盞由丫環變貴婦？談建盞的前世今生：何時開始水漲船高？如何欣賞建盞之美？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

深圳高級酒店淮揚菜！名師高徒傳承千年金陵美饌：鮮味江南醉小龍蝦、考刀工海膽文思豆腐凍、手工火候金陵文武鴨湯，盡顯淮揚菜精巧細緻
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京日枝神社：市中心隱藏千本鳥居+賞紫藤花私房景點！江戶三大祭典之一山王祭6月不要錯過！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
湯水推介 ｜ 女性7年為一個生命周期？28歲後重補精血補腎、35歲後重視調脾胃！補益湯水推介30歲女士啱飲新文章
人氣文章
免費洗牙、腸癌篩查、脫毛！深圳寶安區人民醫院推3大港澳居民獨家免費服務！60歲或以上長者$100睇醫生連藥費！即睇參加資格、限額詳情
人氣文章
創傷知情新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2024 02:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事05/06/2024
神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金