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香港玩完 | 港府及陳茂波反駁羅奇唱淡香港言論

06/06/2024

．摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)，在出席外國記者協會(FCC)午餐會時表示，隨著內地及香港的聯繫日漸緊密，香港經濟難以在增長相對疲弱的內地經濟下獨善其身。

．特區政府發表聲明，指出近日有個別人的評論論點，忽視香港優勢及良好發展勢頭，完全站不住腳，亦指香港的超級聯繫人及超級增值人角色，無可比擬

 

香港玩完 | 港府及陳茂波反駁羅奇唱淡香港言論

　　早前提出「香港玩完」論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)，在出席外國記者協會(FCC)午餐會時表示，隨著內地及香港的聯繫日漸緊密，香港經濟難以在增長相對疲弱的內地經濟下獨善其身。

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　　特區政府發表聲明，指出近日有個別人的評論論點，忽視香港優勢及良好發展勢頭，完全站不住腳，亦指香港的超級聯繫人及超級增值人角色，無可比擬，數據說明在吸引人才及招商引資方面，香港成績亮麗，又指香港國安法及維護國家安全條例成功落實，為香港社會帶來穩定及安全環境，有利投資與金融發展。


　　財政司司長陳茂波在社交媒體表示，從回歸以來，不時有人唱淡香港，卻絲毫無損香港發展愈來愈好的事實，客觀事實與數據，都告訴香港的發展穩步向好、前景亮麗，香港的優勢實存且明顯，在新階段正提速發展，未來機遇無限。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-06-06｜港股成交回落 指數同抖氣？｜美團業績前瞻｜內地5月車銷「淡季不淡」？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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