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23條 | 湯家驊：訂閱受禁者Patreon頻道提供資金或違法

12/06/2024

．政府刊憲，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、霍嘉誌等人實施撤銷特區護照、禁止提供資金等潛逃者措施

．當中，羅冠聰有在網上經營Patreon頻道，讓訂戶觀看內容，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，訂閱相關頻道提供資金，將有機會觸犯相關法例

 

政府刊憲，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、霍嘉誌等人實施撤銷特區護照、禁止提供資金等潛逃者措施。 　　當中，羅冠聰有在網上經營Patreon頻道，讓訂戶觀看內容，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，訂閱相關頻道提供資金，將有機會觸犯相關法例

 

　　政府刊憲，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、霍嘉誌等人實施撤銷特區護照、禁止提供資金等潛逃者措施。

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　　當中，羅冠聰有在網上經營Patreon頻道，讓訂戶觀看內容，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，訂閱相關頻道提供資金，將有機會觸犯相關法例，指訂戶看到頻道的內容，難以辯稱自己不知道正在支持甚麼行為，認為今次措施可禁止涉案人繼續獲取資金援助，進行危害國家安全的行為。

*涉案人仍可申請海外護照*

　　至於撤銷特區護照的措施，湯家驊指，涉案人仍有機會可以申請海外護照，因此未必可妨礙他們的活動，如果他們要回港自首或伏法，相信特區政府也會有安排。他又認為，措施不會牴觸《基本法》列明香港居民有出入境自由的條文，因為相關條文的前提是要有特區政府接納的旅遊證件。
　　對於本身是大律師的霍嘉誌，被暫時吊銷執業資格，會否影響海外資格，湯家驊表示，就要視乎當地要求，部分地方會要求申請者有其他地區的專業資格，但亦有地方只要求申請者通過執業試。

*政府有需要採取實質直接行動*

　　湯家驊又表示，香港備受西方國家打壓，已經無日無之，不認為今次措施會令西方國家增加或減少對香港的抹黑。他指，特區政府有責任落實維護國家安全的法例，相信社會亦會同意法例不應是「無牙老虎」，不應讓人誤以為只要逃離香港，就可以無法無天，繼續在海外傷害國家和香港特區，因此政府有需要採取實質和直接的行動。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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