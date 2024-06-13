國安法 | 馬時亨：國安法是定海神針，政府商界要做好對外推銷

．商務及經濟發展局前局長馬時亨表示，《香港國安法》實施後，香港已經完全回穩，亦未見有大型企業撤出香港

．他認為，隨著本港步入由亂到治，需要對外做好推銷工作，以免讓西方媒體不準確的報道影響外國人對香港的印象，使得很多海外企業對香港有錯誤認識，政府和商界要進行更多宣傳

商務及經濟發展局前局長馬時亨表示，《香港國安法》實施後，香港已經完全回穩，亦未見有大型企業撤出香港。他認為，隨著本港步入由亂到治，需要對外做好推銷工作，以免讓西方媒體不準確的報道影響外國人對香港的印象，使得很多海外企業對香港有錯誤認識，政府和商界要進行更多宣傳。

推薦閱讀：

《外資精點》花旗:丘鈦攝像頭模組銷售勝預期，維持「中性」評級

花旗發表研報指，丘鈦科技(01478)5月攝像頭模組銷售數量出貨按月錄得輕微跌幅，或受項目周期影響.......

【美息見頂】恒生維持港元最優惠利率5.875厘不變

恒生銀行(00011)宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5.875厘，同時港元儲蓄存款年利率亦維持不變

*零售業需轉型*



馬時亨在「機遇香港」採訪活動提到，近年港人北上消費，正是香港與大灣區「一小時生活圈」融合的成功結果，但的確影響本地消費，餐廳在內的各行各業需要轉型，重新吸引遊客和港人留港消費，否則會被淘汰。



他指，隨著零售業轉型，商舖租金將繼續下跌，寫字樓亦面對在家工作興起的挑戰，但他相信市場最終會慢慢自行調節，例如的士業界要做好服務水平，為遊客留下好印象。



*建議學習瑞士模式，發展高增值行業*



提到本港與新加坡的比較，他指出，雖然兩地各有長處，但香港在股市、流動性及保險業的表現較好，主要是受惠內地資金，大灣區的互聯互通機制有助將資金與香港聯通，創科亦有助搞好香港經濟。他建議香港學習瑞士模式，即發展更多高增值行業，但香港面臨土地資源不足問題，希望發展北部都會區後，可以吸引更多高增值企業來港。



馬時亨認為，如果香港能夠保持穩定的金融市場、獨立司法制度等特點，就不會「玩完」。他指，過去香港曾遇到很多挑戰，包括2003年沙士，但每次香港都做得很好，因此對香港未來長期的繁榮穩定非常有信心。

撰文：經濟通採訪組

2024-06-13｜解讀議息結果及最新CPI ｜港股萬八關攻防戰 下站點走？ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票