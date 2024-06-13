  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

國安法 | 馬時亨：國安法是定海神針，政府商界要做好對外推銷

13/06/2024

．商務及經濟發展局前局長馬時亨表示，《香港國安法》實施後，香港已經完全回穩，亦未見有大型企業撤出香港

．他認為，隨著本港步入由亂到治，需要對外做好推銷工作，以免讓西方媒體不準確的報道影響外國人對香港的印象，使得很多海外企業對香港有錯誤認識，政府和商界要進行更多宣傳

 

國安法 | 馬時亨：國安法是定海神針，政府商界要做好對外推銷

 

　　商務及經濟發展局前局長馬時亨表示，《香港國安法》實施後，香港已經完全回穩，亦未見有大型企業撤出香港。他認為，隨著本港步入由亂到治，需要對外做好推銷工作，以免讓西方媒體不準確的報道影響外國人對香港的印象，使得很多海外企業對香港有錯誤認識，政府和商界要進行更多宣傳。

推薦閱讀：

《外資精點》花旗:丘鈦攝像頭模組銷售勝預期，維持「中性」評級

　花旗發表研報指，丘鈦科技(01478)5月攝像頭模組銷售數量出貨按月錄得輕微跌幅，或受項目周期影響.......

【美息見頂】恒生維持港元最優惠利率5.875厘不變

恒生銀行(00011)宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5.875厘，同時港元儲蓄存款年利率亦維持不變

*零售業需轉型*


　　馬時亨在「機遇香港」採訪活動提到，近年港人北上消費，正是香港與大灣區「一小時生活圈」融合的成功結果，但的確影響本地消費，餐廳在內的各行各業需要轉型，重新吸引遊客和港人留港消費，否則會被淘汰。


　　他指，隨著零售業轉型，商舖租金將繼續下跌，寫字樓亦面對在家工作興起的挑戰，但他相信市場最終會慢慢自行調節，例如的士業界要做好服務水平，為遊客留下好印象。


*建議學習瑞士模式，發展高增值行業*


　　提到本港與新加坡的比較，他指出，雖然兩地各有長處，但香港在股市、流動性及保險業的表現較好，主要是受惠內地資金，大灣區的互聯互通機制有助將資金與香港聯通，創科亦有助搞好香港經濟。他建議香港學習瑞士模式，即發展更多高增值行業，但香港面臨土地資源不足問題，希望發展北部都會區後，可以吸引更多高增值企業來港。


　　馬時亨認為，如果香港能夠保持穩定的金融市場、獨立司法制度等特點，就不會「玩完」。他指，過去香港曾遇到很多挑戰，包括2003年沙士，但每次香港都做得很好，因此對香港未來長期的繁榮穩定非常有信心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-06-13｜解讀議息結果及最新CPI ｜港股萬八關攻防戰 下站點走？ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

 

【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方財富

9.560

異動股

01884

ＥＰＲＩＮＴ集團

0.240

異動股

06959

長久股份

93.700

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,589.49
    -57.61 (-0.149%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,431.66
    -2.08 (-0.038%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,688.88
    +21.32 (+0.121%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.531
變動率︰+0.967%
較港股︰-6.73%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌36.247
變動率︰-1.066%
較港股︰-1.64%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌55.327
變動率︰-1.461%
較港股︰-0.31%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌255.212
變動率︰-2.390%
較港股︰-0.93%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.910
變動率︰-2.676%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌73.360
變動率︰-3.066%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.370
變動率︰-3.115%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌14.730
變動率︰-4.968%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升67.665
變動率︰+4.599%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌92.080
變動率︰-4.083%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.980
變動率︰-4.231%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌14.400
變動率︰-4.319%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/06/2024 16:16 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/06/2024 16:16 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方財富
  • 9.560
  • 01884 ＥＰＲＩＮＴ集團
  • 0.240
  • 06959 長久股份
  • 93.700
  • 09890 中旭未來
  • 21.900
  • 00360 新焦點
  • 0.093
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.100
  • 目標︰$180.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.200
  • 目標︰$39.80
  • 00175 吉利汽車
  • 8.890
  • 目標︰$10.54
  • 01050 嘉利國際
  • 0.720
  • 目標︰$0.90
  • 06683 巨星傳奇
  • 12.400
  • 目標︰$15.00以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 00941 中國移動
  • 73.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.300
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.030
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.800
報章貼士
  • 01234 中國利郎
  • 4.500
  • 目標︰$5.70
  • 01816 中廣核電力
  • 3.290
  • 目標︰$4.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.170
  • 目標︰$7.30
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.600
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.550
即時重點新聞

14/06/2024 16:35  《盤後部署》恒指失守萬八險守50天線，越秀地產派息穩定買得過

14/06/2024 19:14  【ＥＴＦ】滬深港通合資格ETF擴容將於7月22日生效

14/06/2024 17:46  【恒大困局】外電：恒大清盤人聘請的律師正調查普華永道等服務商

14/06/2024 16:46  《本港樓市》金管局准2月底前已簽臨約自用樓花住宅申請七成按揭

14/06/2024 17:53  《中國監管》中證監擬對與香港互認基金客地銷售比例放寬至80%

14/06/2024 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入５８﹒０７億元，買盈富沽港交所

14/06/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】高盛微升騰訊目標，周大福績後遭多間大行削目標

14/06/2024 11:02  《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀

14/06/2024 16:33  《財資快訊》美電穩報７﹒８０９３，三個月拆息較上日微升５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | M1創最大降幅，滬指連跌5周，新能源車出口跌一成新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 微軟被美議員質疑具國安風險，高管稱正縮減在華團隊新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 星展4及6個月定存息加至4厘，入場僅5萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

東張西望｜賈女士被網民指衰過何太！遺囑錯名繼母獨吞遺產、唔認繼仔天發：證明到你係「添發」先同我拗
人氣文章

Shopping What’s On

山姆直郵香港懶人包！下午落單翌日送到府上、特設粵語客服！哪些貨品不能入境香港？即睇運送範圍、費用
人氣文章

Foodie What’s On

深圳好去處 | 大眾點評深圳必食榜2024粵菜篇！60萬天價秘方製爆汁乳鴿！「粵菜天花板」歎招牌窯土雞、砂鍋黃鱔飯 / 夜宵必食鮮甜膏蟹砂鍋粥
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

史泰龍收藏的百達翡麗、冠上拿度名字的Richard Mille！買的不是名錶的精湛工藝，而是由名人加持的名氣？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《哥斯拉 -1.0》——人間就是修羅場
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

回顧香港一眾名模！從劉娟娟、陳幗儀、柴文意那古早優雅的時尚印記中，感受昔日的絕代風華
健康好人生 Health Channel
人氣文章
社區券 ︳ 長者社區照顧服務券計劃4大亮點︰政府最高津貼95％！「錢跟人走」是甚麼？有齊飯餐派送、復康治療、輔助用品租借服務！即睇社區券詳情 新文章
人氣文章
洗衫 | 日本節目公開白衫去黃方法！家務達人教用1物+4個步驟還原泛黃白衫 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事14/06/2024
神州經脈 | M1創最大降幅，滬指連跌5周，新能源車出口跌一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金