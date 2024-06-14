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初選案 | 律政司僅就劉偉聰脫罪提上訴，不覆核李予信裁決

14/06/2024

  • 律政司昨天確認就劉偉聰脫罪裁決提出上訴，但不就李予信的裁決上訴

  • 李予信是首名經審訊後被裁定無罪而律政司不作上訴的國安案被告

 

初選案 | 律政司僅就劉偉聰脫罪提上訴，不覆核李予信裁決

　　民主派「35+」初選案，大律師劉偉聰和前公民黨區議員李予信上月被裁定《串謀顛覆國家政權罪》不成立。律政司昨天確認就劉偉聰脫罪裁決提出上訴，但不就李予信的裁決上訴，律政司表示沒有補充。翻查資料，李予信是首名經審訊後被裁定無罪而律政司不作上訴的國安案被告。

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撰文：經濟通採訪組

 

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