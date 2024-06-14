初選案 | 律政司僅就劉偉聰脫罪提上訴，不覆核李予信裁決

律政司昨天確認就劉偉聰脫罪裁決提出上訴，但不就李予信的裁決上訴

李予信是首名經審訊後被裁定無罪而律政司不作上訴的國安案被告

民主派「35+」初選案，大律師劉偉聰和前公民黨區議員李予信上月被裁定《串謀顛覆國家政權罪》不成立。律政司昨天確認就劉偉聰脫罪裁決提出上訴，但不就李予信的裁決上訴，律政司表示沒有補充。翻查資料，李予信是首名經審訊後被裁定無罪而律政司不作上訴的國安案被告。

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民主派初選案47人被控《串謀顛覆國家政權罪》，其中16人不認罪。法庭5月30日裁定劉偉聰及李予信脫罪，其餘14名被告罪成，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林和余慧明。

撰文：經濟通採訪組

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