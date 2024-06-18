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正生書院 | 港府強烈譴責正生會包庇在逃前董事，拒追討轉移資金

18/06/2024

．保安局禁毒處近日與正生會董事會會面，認為有理由相信董事會早前聲稱與在逃的前董事林希聖和陳兆焯已撇清關係的說法並不可信

．特區政府批評董事會「姑息養奸」，強烈譴責董事會的惡劣行為，對其完全失去信心

 

正生書院 | 港府強烈譴責正生會包庇在逃前董事，拒追討轉移資金

 

　　保安局禁毒處近日與正生會董事會會面，認為有理由相信董事會早前聲稱與在逃的前董事林希聖和陳兆焯已撇清關係的說法並不可信。特區政府批評董事會「姑息養奸」，強烈譴責董事會的惡劣行為，對其完全失去信心。政府有關部門會為將離校的學生提供最適切的協助及安排，而有關正生會和正生書院的事宜，將交由執法機關依法調查和跟進。

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*批董事會無意欲幫助正生書院師生*

　　保安局指，正生會董事會聲稱正生書院因經濟困難而停運，但董事會在改組後首次會議便立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。在會面時，正生會再次拒絕追討有關款項，可清楚看到董事會並無任何意欲幫助正生書院師生，並且有包庇潛逃者之嫌。

*林希聖陳兆焯仍可操作正生會銀行帳戶*

　　保安局又提到，正生會董事會早前於6月12日聲稱與林希聖和陳兆焯毫無關係，但事實是被通緝二人仍然擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」及/或「正生基金有限公司」的董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶。　


　　保安局又指，正生會現任董事會4月中就任近兩個月以來，從沒有提出具體方案解決正生書院面對的問題，亦未能表現出承擔和有能力管理正生書院。包括拒絕向在逃的林希聖和陳兆焯追討早前以正生書院名義在香港所籌得的款項，又在改組後首次會議就急急通過令人費解的議案，並發表不盡不實的聲明，企圖誤導公眾。

撰文：經濟通採訪組

 

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