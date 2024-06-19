RCEP | 李家超傳下月底訪東盟，加入RCEP日本成最大阻力

．據《星島日報》專欄文章引述消息指，上任快將兩周年的特首李家超在7月底將率領數十人的商貿代表團，出訪越南、老撾及柬埔寨，是他任內第二次出訪東盟國家

．文章指，官場中人透露，因地緣政治影響，日本是香港加入RCEP最大阻力，而今次中央領導人在國家層面支持香港加入，反映中央對香港的重視

據《星島日報》專欄文章引述消息指，上任快將兩周年的特首李家超在7月底將率領數十人的商貿代表團，出訪越南、老撾及柬埔寨，是他任內第二次出訪東盟國家，預料整個行程約5至6日，多名本港商界代表、企業高層等已收到邀請。

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文章指，官場中人透露，因地緣政治影響，日本是香港加入RCEP最大阻力，而今次中央領導人在國家層面支持香港加入，反映中央對香港的重視，但加入RCEP須全部成員國同意，政府會繼續游說工作。

撰文:經濟通採訪組

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