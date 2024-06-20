國安法 | 林定國︰保安局將決定是否對其他潛逃者施加禁制

．特區政府早前根據《維護國家安全條例》，刊憲指明對潛逃英國的6人實施限制，包括禁止向他們提供資金等

．律政司司長林定國接受報章訪問時稱，部份潛逃到海外的人士，以為自己不在香港境內，就可以繼續從事危害國家安全的行為，政府當然不能坐視不理，必定運用法例向他們施加一些條款，以減低他們從事危害國家安全行為的能力

特區政府早前根據《維護國家安全條例》，刊憲指明對潛逃英國的6人實施限制，包括禁止向他們提供資金等。律政司司長林定國接受報章訪問時稱，部份潛逃到海外的人士，以為自己不在香港境內，就可以繼續從事危害國家安全的行為，政府當然不能坐視不理，必定運用法例向他們施加一些條款，以減低他們從事危害國家安全行為的能力。他又指，保安局將就個別情況決定是否向潛逃到其他國家人士施加相關措施。

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*不論是直接或間接提供資金均可能違法*



林定國另接受電台專訪時解釋，限制財政支持的目的，是減少對方利用財政資源從事危害國家安全活動，因此不論是直接或間接提供資金都可能違法。



被問到訂閱6人的YouTube頻道、追蹤他們的社交專頁會否違法，林定國指，市民可以用常理判斷自己是否間接提供財政支持，當中不涉及法律知識，正如他給錢朋友，無理由不知道對方會將錢交予妻子，不可以以此作為辯解。



對於所有國安案件目前為止均不設陪審團。林定國指出，以近日的國安案件可見，法官判案亦面對媒體質疑，靠自身經驗抵受壓力，反問身為普通市民的陪審員如何承受這些壓力，能否公道。

撰文：經濟通採訪組

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