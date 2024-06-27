  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
春天養生食療
etnet專輯

網絡安全 | 鄧炳強：立法保護關鍵基礎設施電腦系統不影響市民使用網絡自由

27/06/2024

．政府擬立法保護關鍵基礎設施電腦系統，有關機構不履行法定責任，最高刑罰為罰款500萬元。

．保安局局長鄧炳強稱，建議條例並不針對個人，只規管大型機構，不會涉及個人私隱，所以並不影響市民大眾使用電腦及網絡的自由，保安局將透過不同渠道，向市民清楚解釋相關條例。

網絡安全 | 鄧炳強：立法保護關鍵基礎設施電腦系統不影響市民使用網絡自由

　　政府擬立法保護關鍵基礎設施電腦系統，有關機構不履行法定責任，最高刑罰為罰款500萬元。保安局局長鄧炳強稱，建議條例並不針對個人，只規管大型機構，不會涉及個人私隱，所以並不影響市民大眾使用電腦及網絡的自由，保安局將透過不同渠道，向市民清楚解釋相關條例。

 

推薦閱讀：

【國際要聞】法前總統奧朗德：若選舉產生懸峙議會，擬組聯合政府

法國前總統奧朗德表示，如果選舉產生懸峙議會，他將準備建立聯合政府。

 

【三中全會】中央政治局：二十屆三中全會7月15日至18日召開

據《新華社》報道，中共中央政治局今日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共中央總書記習近平主持會議.......

　　鄧炳強接受報章訪問時表示，面對全球網絡攻擊風險不斷增加，保安局將制訂法例，訂明關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，涵蓋電訊、醫療衛生、電力及交通業，保護他們的電腦系統。他期望有關立法工作，可就關鍵基礎設施的營運者能夠負上一些保護性、預防性的責任，又重申當局不會監控個人私隱。

*為舊樓業主進行防火安全工程*

　　另外，保安局亦計劃就《消防安全(建築物)條例》提出修例，容許有關部門可以先進入住所，為舊樓業主進行防火安全工程，鄧炳強表示，有關修訂將在7月提交至立法會進行首讀，他指受條例規管的目標樓宇約1.4萬幢，現時消防處和屋宇署已完成巡查逾萬幢目標樓宇，並發出合共約30多萬張「指示」，有約四成已獲遵辦或已被撤銷，餘下約六成正在跟進。當局希望透過條例的修訂，容許政府主動「入場」協助，政府將收取20%的附加費，若業主是經濟有困難的長者，可申請豁免。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-06-27｜美匯走強 金價失守2300美元 | 北京樓市鬆綁有啟示？ | 波司登曾升逾8% 業績有何亮點？#溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

03160

華夏日股對沖

21.340

異動股

01872

冠轈控股（新）

0.370

異動股

08590

善裕集團控股

0.340

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,346.15
    +182.09 (+0.465%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,515.97
    +33.10 (+0.604%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,997.13
    +138.45 (+0.775%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.628
變動率︰+2.172%
較港股︰-0.26%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升37.000
變動率︰+1.674%
較港股︰-1.07%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升67.705
變動率︰+1.167%
較港股︰+0.23%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.258
變動率︰-1.419%
較港股︰-0.40%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌95.110
變動率︰-0.989%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌143.910
變動率︰-1.147%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌25.845
變動率︰-1.580%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌15.715
變動率︰-1.658%
精選美股 More
QCOM
高通
按盤價(USD)︰升203.630
變動率︰+4.345%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升164.565
變動率︰+3.195%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升72.420
變動率︰+2.957%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌76.904
變動率︰-18.352%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/06/2024 10:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/06/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/06/2024 10:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03160 華夏日股對沖
  • 21.340
  • 01872 冠轈控股（新）
  • 0.370
  • 08590 善裕集團控股
  • 0.340
  • 02415 梅斯健康
  • 1.840
  • 02172 微創腦科學
  • 6.240
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.050
  • 目標︰$1.41
  • 01193 華潤燃氣
  • 27.350
  • 目標︰$29.55
  • 02588 中銀航空租賃
  • 56.000
  • 目標︰$60.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.900
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 4.050
  • 目標︰$4.30
人氣股
  • 06181 老鋪黃金
  • 70.000
  • 00941 中國移動
  • 77.000
  • 00700 騰訊控股
  • 372.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00823 領展房產基金
  • 30.350
報章貼士
  • 01651 津上機床中國
  • 10.600
  • 目標︰$11.30
  • 02121 創新奇智
  • 5.170
  • 目標︰$6.00
  • 02313 申洲國際
  • 76.450
  • 目標︰$86.50
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.440
即時重點新聞

28/06/2024 17:59  港交所：就建議下調香港證券市場股票最低上落價位進行諮詢

28/06/2024 09:39  港澳進境居民旅客物品免稅額最高1.5萬，7月羅湖等6口岸實施

28/06/2024 16:53  《盤後部署》恒指靠穩料250天線有支持，中國軟件反彈上望5元

28/06/2024 17:52  《匯思－余偉文》金管局：短期簽開展中港跨境支付互聯互通備忘錄

28/06/2024 16:43  吉利汽車(175)首季純利升1.19倍至15.6億人民幣

28/06/2024 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６２億元，買中移動沽盈富

28/06/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通升電能至「增加權重」，高盛升海底撈至中性

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

28/06/2024 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８０８３，兩周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指半年跌0.3%，人幣連貶六月，港澳遊免稅額升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美元走軟金價反彈，美銀花旗齊唱好，金礦股可趁回調吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

Anson Lo鯨吞大大粒糯米糍超陶醉！難抵美食誘惑不介意狼狽表演吃播
人氣文章

小薯茶水間

四電一腦7.1起更新計劃！新增2大免費上門回收電器！可回收雪櫃洗衣機容量增加？
人氣文章

娛樂情報

炎明熹親筆信安撫Fans！暗指離巢消息失實？會積極配合公司：忠於自己
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

精神科專科醫生睇性功能障礙！難勃起與心理定生理關係較大？小鳥醫生：勃起功能障礙或是這嚴重疾病先兆！如何界定性別焦慮？
人氣文章

Art & Living

父親節Gadgets禮物推介！RIMOWA鋁鎂合金卡套、高貴Leica相機、Sonos環迴立體音響，實用顏值高！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

夏日曬後護膚急救：PHB薰衣草蘆薈啫喱、Kiehl’s金盞花爽膚水、mtm labo鎮靜補濕面膜，低剌激紓緩紅腫！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卵巢癌 | 25歲女月經不調揭生「朱古力瘤」！5年後驚變15cm卵巢腫瘤需切左卵巢、輸卵管！公開7類高危人士︰從未生育、肥胖人士有份！
人氣文章
巴黎奧運 ｜ 選手村為環保不設冷氣改用地板冷卻系統！運動員擔心熱浪下難入睡影響表現！多國將自備冷氣機入住新文章
人氣文章
巴黎奧運 | 塞納河大腸桿菌超標5倍！三項鐵人、泳賽或無法舉辦！美疾病防控中心：大腸桿菌會引起敗血症！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 22:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/06/2024
| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金