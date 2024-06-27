網絡安全 | 鄧炳強：立法保護關鍵基礎設施電腦系統不影響市民使用網絡自由

．政府擬立法保護關鍵基礎設施電腦系統，有關機構不履行法定責任，最高刑罰為罰款500萬元。

．保安局局長鄧炳強稱，建議條例並不針對個人，只規管大型機構，不會涉及個人私隱，所以並不影響市民大眾使用電腦及網絡的自由，保安局將透過不同渠道，向市民清楚解釋相關條例。

政府擬立法保護關鍵基礎設施電腦系統，有關機構不履行法定責任，最高刑罰為罰款500萬元。保安局局長鄧炳強稱，建議條例並不針對個人，只規管大型機構，不會涉及個人私隱，所以並不影響市民大眾使用電腦及網絡的自由，保安局將透過不同渠道，向市民清楚解釋相關條例。

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鄧炳強接受報章訪問時表示，面對全球網絡攻擊風險不斷增加，保安局將制訂法例，訂明關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，涵蓋電訊、醫療衛生、電力及交通業，保護他們的電腦系統。他期望有關立法工作，可就關鍵基礎設施的營運者能夠負上一些保護性、預防性的責任，又重申當局不會監控個人私隱。



*為舊樓業主進行防火安全工程*



另外，保安局亦計劃就《消防安全(建築物)條例》提出修例，容許有關部門可以先進入住所，為舊樓業主進行防火安全工程，鄧炳強表示，有關修訂將在7月提交至立法會進行首讀，他指受條例規管的目標樓宇約1.4萬幢，現時消防處和屋宇署已完成巡查逾萬幢目標樓宇，並發出合共約30多萬張「指示」，有約四成已獲遵辦或已被撤銷，餘下約六成正在跟進。當局希望透過條例的修訂，容許政府主動「入場」協助，政府將收取20%的附加費，若業主是經濟有困難的長者，可申請豁免。

撰文：經濟通採訪組

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