熊貓 | 李家超：盡力爭取國慶前安排新一對大熊貓抵港

．行政長官李家超繼續在四川第2日的訪問行程。他表示，仍在商討中央向香港送贈大熊貓的安排

．至於會否有機會在國慶前到港，他稱一定會爭取，並感謝當地領導在整件事上做了大量工作

行政長官李家超繼續在四川第2日的訪問行程。他表示，仍在商討中央向香港送贈大熊貓的安排，至於會否有機會在國慶前到港，他稱一定會爭取，並感謝當地領導在整件事上做了大量工作。

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李家超與夫人今日到大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解相關護理、飼養等細節及國家在大熊貓保育和研究領域的最新進展。期間兩人到基地內的雙楠區與大熊貓進行互動，又在園內觀看一隻名為「娥眉」的雌性大熊貓，該大熊貓在臥龍神樹坪大熊貓基地出世，即將滿4歲。



李家超參觀後表示，大熊貓優雅活潑，享受參觀過程，會盡力爭取，於國慶前將大熊貓送到香港，相信新一對大熊貓來港時，市民一樣會感到興奮，他感謝四川政府，一直幫忙協調安排新一對熊貓來港。



李家超一行人下午將會轉到四川香港馬會奧林匹克運動學校進行閉門活動，預計會在四川訪問三日，期間會與四川省領導會面。

撰文：經濟通採訪組

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