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公務員 | 楊何蓓茵︰中央承諾支持公務員培訓，大三學生投考增

11/07/2024

．公務員事務局局長楊何蓓茵早前率團到訪北京，拜會國務院港澳辦副主任王靈桂

．楊何蓓茵表示，港澳辦對特區政府公務員的最新情況和工作進展表示肯定，鼓勵要繼續努力，做好各項工作；還承諾如果在公務員培訓方面有需求，中央會提供必要的支持與協助

 

公務員 | 楊何蓓茵︰中央承諾支持公務員培訓，大三學生投考增

 

　　公務員事務局局長楊何蓓茵早前率團到訪北京，拜會國務院港澳辦副主任王靈桂。楊何蓓茵表示，港澳辦對特區政府公務員的最新情況和工作進展表示肯定，鼓勵要繼續努力，做好各項工作；還承諾如果在公務員培訓方面有需求，中央會提供必要的支持與協助。

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　　楊何蓓茵接受《大公報》訪問時指，特區政府去年起，容許大學三年級學生提早投考公務員職位，現時已有30個職系或職級，會考慮下一屆畢業的大學生或研究生，又指措施反應熱烈，今年6月報考綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」的大學生，由去年6月上一輪的2500人，大幅增加超過8成，至4600人，當中約35%為下一屆畢業的大學生。至於報考政務主任、行政主任和相關職系聯合招聘的人數，亦增加約38%，當中約600名報考人是大學三年級學生。

　
　　她又提到，去年9月和今年5月，政府亦到北京、上海、深圳、廣州和廈門一些較多香港學生就讀的內地大學，宣傳特區政府提供的就業機會。學生通過講座和模擬面試，大大提升對香港公務員的了解，亦表示在畢業後有意報考公務員。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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