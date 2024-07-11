英女皇 | 立法會通過刪修「女皇陛下」等殖民色彩法律字眼

．立法會昨(10日)三讀通過《2024年成文法(雜項規定)條例草案》，針對一些不切合特區憲制地位的提述作適應化修改，以及廢除部分條例中過時條文或提述

．草案委員會主席梁美芬表示，香港法例仍有許多與殖民地息息相關的字眼，如同洗腦、容易令人誤解，希望律政司及各部門盡快修訂

立法會昨(10日)三讀通過《2024年成文法(雜項規定)條例草案》，針對一些不切合特區憲制地位的提述作適應化修改，以及廢除部分條例中過時條文或提述。草案委員會主席梁美芬表示，香港法例仍有許多與殖民地息息相關的字眼，如同洗腦、容易令人誤解，希望律政司及各部門盡快修訂。

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梁美芬指，法例上經常看到和殖民地息息相關的字眼，如女皇陛下、皇室、忠於英國政府、效忠等等，形容相關用語如同洗腦，很容易令到一般人、年青人誤解，以為香港還有多方面未完全回歸祖國。她形容，現時需要「急起直追」，指本港回歸後，很多法律條文形容到內地，仍使用「大陸」，但「大陸」一詞有機會涉及「兩岸」問題，認為相關問題應及早研究。



署理律政司司長張國鈞表示，政府已聽到議員的意見，深明適時去更新或進一步完善法例，以及完成法例適應化修改工作既重要又逼切，政府會繼續努力，持續為其他尚待修改的條文作出適應化修改或作出更新。

撰文:經濟通採訪組

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