  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

英女皇 | 立法會通過刪修「女皇陛下」等殖民色彩法律字眼

11/07/2024

．立法會昨(10日)三讀通過《2024年成文法(雜項規定)條例草案》，針對一些不切合特區憲制地位的提述作適應化修改，以及廢除部分條例中過時條文或提述

．草案委員會主席梁美芬表示，香港法例仍有許多與殖民地息息相關的字眼，如同洗腦、容易令人誤解，希望律政司及各部門盡快修訂

英女皇 | 立法會通過刪修「女皇陛下」等殖民色彩法律字眼

　　立法會昨(10日)三讀通過《2024年成文法(雜項規定)條例草案》，針對一些不切合特區憲制地位的提述作適應化修改，以及廢除部分條例中過時條文或提述。草案委員會主席梁美芬表示，香港法例仍有許多與殖民地息息相關的字眼，如同洗腦、容易令人誤解，希望律政司及各部門盡快修訂。

推薦閱讀：

【內房困局】長實5折拋售東莞項目，售樓人員：每平米售1.4萬

近日，有市場消息稱，李嘉誠創立的長江實業集團(01113)旗下東莞海逸豪庭項目，以5折價格拋售在售房源.......

 

未來資產宣布推出美國3-5年期國債ETF

未來資產宣布推出Global X美國3-5年期國債ETF(03450)，今天起於聯交所上市。該公司指......

　　梁美芬指，法例上經常看到和殖民地息息相關的字眼，如女皇陛下、皇室、忠於英國政府、效忠等等，形容相關用語如同洗腦，很容易令到一般人、年青人誤解，以為香港還有多方面未完全回歸祖國。她形容，現時需要「急起直追」，指本港回歸後，很多法律條文形容到內地，仍使用「大陸」，但「大陸」一詞有機會涉及「兩岸」問題，認為相關問題應及早研究。


　　署理律政司司長張國鈞表示，政府已聽到議員的意見，深明適時去更新或進一步完善法例，以及完成法例適應化修改工作既重要又逼切，政府會繼續努力，持續為其他尚待修改的條文作出適應化修改或作出更新。

英女皇 | 立法會通過刪修「女皇陛下」等殖民色彩法律字眼

 

撰文:經濟通採訪組

2024-07-11 分析一連兩日鮑威爾講話 | 中美通脹數據 | 丘鈦曾上5元 盈喜後仍有憧憬？｜#溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

02359

藥明康德

29.000

異動股

09890

中旭未來

12.400

異動股

06100

同道獵聘

2.390

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,753.75
    +32.39 (+0.082%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,584.54
    -49.37 (-0.876%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,283.41
    -364.04 (-1.952%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.491
變動率︰+4.671%
較港股︰-0.54%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升54.360
變動率︰+4.112%
較港股︰+0.20%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升68.473
變動率︰+3.664%
較港股︰+0.40%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升248.516
變動率︰+2.019%
較港股︰+0.13%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升28.630
變動率︰+6.988%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升31.750
變動率︰+4.167%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.080
變動率︰+4.082%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.430
變動率︰-6.158%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升12.960
變動率︰+8.543%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升73.530
變動率︰+6.150%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌127.400
變動率︰-5.567%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌241.030
變動率︰-8.444%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/07/2024 17:39 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/07/2024 17:39 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02359 藥明康德
  • 29.000
  • 09890 中旭未來
  • 12.400
  • 06100 同道獵聘
  • 2.390
  • 00700 騰訊控股
  • 384.800
  • 00968 信義光能
  • 3.630
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 54.250
  • 目標︰$63.00
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.700
  • 目標︰$54.50
  • 00547 數字王國
  • 0.240
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.270
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 392.600
  • 目標︰$450.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.450
  • 00700 騰訊控股
  • 384.800
  • 00939 建設銀行
  • 5.530
  • 00005 滙豐控股
  • 67.250
  • 00388 香港交易所
  • 248.200
報章貼士
  • 00874 白雲山
  • 20.650
  • 目標︰$26.00
  • 09633 農夫山泉
  • 34.700
  • 目標︰$38.40
  • 01050 嘉利國際
  • 0.940
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.460
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 33.050
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.520
即時重點新聞

11/07/2024 16:38  長建:考慮將公司股份在海外證券交易所進行潛在第二及額外上市

11/07/2024 14:53  李家超：截至6月底，逾13萬人才透過優化人才入境計劃到港

11/07/2024 16:44  《新股上市》百利天恒藥業已遞港IPO申請，傳集資約39億元

11/07/2024 16:51  會德豐:上半年累售1188伙套現130億，下半年擬推6個項目

11/07/2024 14:18  【內房困局】長實5折拋售東莞項目，售樓人員：每平米售1.4萬

11/07/2024 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒７４億元，買美團沽騰訊

11/07/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】中銀升Ｂ站目標七成兼升級，麥格理唱淡農夫山泉

11/07/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９１，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 暫停轉融券利好A股，德國擬拆華為部件，賣地收入降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中國電力發盈喜股價反下挫，電力股調整未完博唔過？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

儲油罐 | 廣東糧儲局：近年未發現不合格儲備油流入市場新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法 | iPhone用戶小心！騙徒假扮Apple官方發送訊息、Email竊取Apple ID！蘋果教8點保護帳戶、裝置：必做一件事
人氣文章

著數速遞

香港支付寶優惠 | Alipay HK 7月送¥100儲值額電話卡！免費20G通用量+30G定向流量！增值回贈￥100增￥220！即睇領取步驟
人氣文章

著數速遞

著數優惠2024 | 暑假不可錯過5大酒店優惠！$1,800起Staycation包水上樂園門票 / 酒店Spa二人同行35折 / $186.8澳洲M5和牛壽喜燒
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

告別暗沉色斑肌！夏日美白好物推薦：mtm labo藥白修護系列、RMK高效亮肌精華、OLEHENRIKSEN亮澤面霜
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

為了偷情，竟把第三者當成朋友帶入家中！引火自焚的行為，最後會迎來怎樣的結局？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

M+展覽《石漢瑞：化圖為語》| 回顧香港平面設計之父的特色設計，一探香港的核心美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝改善 | 全港逾100萬人患脂肪肝！醫生推介這類食物幫助逆轉！每日吃多少？睇埋8種護肝營養素
人氣文章
食道癌症狀 │ 50歲男子常飲酒應酬確診患食道癌二期！醫生推介一款家常菜：每隔2日食一次7年來無再復發？教你7招預防食道癌
人氣文章
超市41款烏冬大檢閱！24款不含酸度調節劑烏冬名單、7款低納烏冬推介！營養師教睇標籤：邊2種嬰幼小孩不宜攝取？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事11/07/2024
神州經脈 | 暫停轉融券利好A股，德國擬拆華為部件，賣地收入降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

英國大選變天，工黨中東政策何去何從

10/07/2024 13:52

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金