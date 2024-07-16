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施政報告 |《施政報告》今起展開公眾諮詢，公務員團體打頭陣

16/07/2024

．特首李家超10月將發表任內第三份《施政報告》，政府今日起會展開《施政報告》公眾諮詢，多個公務員團體獲邀今日下午與特首會面

．李家超指，會參考過去兩年諮詢的經驗，令諮詢活動更多元化，現在疫情過後亦有更多面對面接觸的機會，所以諮詢活動的人數會較為進取，相信接觸到的市民層面會更廣闊　

 

施政報告 |《施政報告》今起展開公眾諮詢，公務員團體打頭陣

 

　　據《星島日報》專欄文章引述消息表示，特首李家超10月將發表任內第三份《施政報告》，政府今日起會展開《施政報告》公眾諮詢，多個公務員團體獲邀今日下午與特首會面，另一場則會晤立法會最大黨民建聯；本周三及周四將分別會見港九新界社團，以及港區全國政協委員。

 

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　　文章指，行政會議今日召開會議後將「唞暑」，暫定8月尾復會，立法會大會亦將迎來近3個月休會。目前估計今年施政報告在10月中旬發表機會較大，但仍有待與立法會方面商討。即使諮詢期未開始，官員們近期已開始收集意見，不同政黨、團體及界別本周起陸續與特首會面。


　　有議員預期，今年報告主調繼續是振經濟、謀發展，其中「新質生產力」是熱門關鍵字，預料特首會闡述如何推動發揮香港的基礎研發能力和國際化優勢，推動創科產業；而為落實「無處不旅遊」理念，推動文創旅遊料亦有不少著墨。

 

＊李家超：本年度施政報告公眾諮詢今日展開，將出席逾40場諮詢會＊

　　行政長官李家超出席行會前見記者指，本年度施政報告公眾諮詢將於今日展開，他和團隊將會出席超過40場線上、線下諮詢會及兩場地區諮詢會，直接聽取不同人士，包括專業界別、地區組織和政黨等的意見，亦會走進社區，親身與市民面對面交流。


　　他提到，本年度的施政報告有兩個重點，分別為全面發展經濟及改善民生。他表示，在發展經濟方面，已經聽到不同人士，尤其是政黨，給予很多意見，相信是正確的方向；就改善民生方面，他希望聽取大家意見。


　　李家超指，會參考過去兩年諮詢的經驗，令諮詢活動更多元化，現在疫情過後亦有更多面對面接觸的機會，所以諮詢活動的人數會較為進取，相信接觸到的市民層面會更廣闊。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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