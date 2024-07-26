金管局 | 余偉文續任金管局總裁，稱十分榮幸能繼續貢獻香港

．財政司司長陳茂波今日宣布，再度委任余偉文為金管局總裁，任期五年，今年10月1日生效

．余偉文表示，對於能夠繼續在這個重要的崗位服務和貢獻香港，感到十分榮幸，亦十分感謝司長對他的信任

財政司司長陳茂波今日宣布，再度委任余偉文為金管局總裁，任期五年，今年10月1日生效。余偉文表示，對於能夠繼續在這個重要的崗位服務和貢獻香港，感到十分榮幸，亦十分感謝司長對他的信任。

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他表示，過去幾年香港金融體系面對多重挑戰，例如社會騷亂、新冠疫情、複雜的地緣政治、利率高企等等。雖然如此，香港金融體系包括聯繫匯率制度和銀行體系保持非常穩定，金融業亦持續發展，國際金融中心地位得以鞏固和提升。銀行業在保持穩健經營的同時，在經濟逆境中盡力支持實體經濟，和市民共渡難關。在應對這些挑戰時，金管局同事都緊守崗位，發揮高度專業精神，展現靈活應變的能力。



*繼續提升香港作為全球離岸人民幣樞紐角色*



他提及，未來幾年，宏觀經濟環境、國際金融局勢，以及地緣政治仍然複雜多變。他和團隊會繼續保持高度警覺性，全力以赴，既要保持穩定，又要推動發展，在維持貨幣及整個金融體系穩定的同時，亦要做好金融服務和支持實體經濟的工作。國家繼續深化改革為香港帶來龐大機遇，本港會善用自身獨特的優勢，繼續致力推展與內地的互聯互通，以及提升香港作為全球離岸人民幣樞紐的角色。



他表示，亦會把握好金融科技和綠色金融的機遇，繼續保持香港在環球金融發展的前列位置。他期望與業界共同為香港金融業創造更大的發展空間，鞏固提升香港國際金融中心地位，為國家和香港的未來發展出一分力。



現年59歲的余偉文在2019年10月起出任金管局總裁。他於1986年加入香港政府為政務主任，並於1993年加入金管局為高級經理，其後於1994年擢升處長。他於2001年6月獲委任為助理總裁（機構拓展及營運），其後於2004年7月調任助理總裁（貨幣管理及金融基建），並於2007年9月獲委任為副總裁。

撰文：經濟通採訪組

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