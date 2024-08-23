施政報告 | 李家超：在經濟挑戰中找機遇，搶人才搶企業等見成果

新一份施政報告將於10月發表

新一份施政報告將於10月發表，行政長官李家超表示，過去一年，香港正處於經濟轉型期，需要在挑戰中尋找機遇，在競爭中完善自我。政府大力搶人才、搶企業，招商引資，有了一系列積極的成果。



李家超在社交網站發文指，政府會繼續以科技創新為主導，發展新質生產力，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，全力拼經濟、謀發展。



他提到《施政報告》諮詢已經展開一個多月，他和團隊會繼續在社區近距離與市民面對面交流，希望聽到各行各業更多的意見，合力推動產業多元化，共建香港。

逾百間重點創科企業商談香港落戶或擴展業務

李家超又在社交網站上載影片，當中訪問了多位落戶香港的企業、來港人才及創科界人士。李家超說，高興聽到他們對政府工作的肯定，本港正處於經濟轉型期，政府會繼續以科技創新為主導，發展新質生產力，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，全力拼經濟、謀發展。



影片中又提到，截至上月，當局已與超過100間有潛力和具代表性的重點創科企業，洽談好於香港落戶或擴展業務，為本港帶來合共超過520億元的投資額，創造超過15200個就業機會；去年1月至今年7月期間，亦協助超過700間企業在港開設或拓展業務，它們將合共投資近1000億元。

撰文：經濟通採訪組

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