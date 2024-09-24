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李家超︰感謝夏寶龍肯定工作，改革理念要因地制宜

24/09/2024

李家超︰感謝夏寶龍肯定工作，改革理念要因地制宜

 

　　行政長官李家超出席行會前記者會表示，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五在北京聽取他的匯報時，肯定他及特區政府的工作，認為特區政府的管治團隊及工作以鮮明的改革理念，實實在在的改革舉措，取得新進展，展現新氣象。


　　李家超表示，感謝夏寶龍的肯定，指改革理念要因地制宜、因時制宜，判斷哪種改革需要由零開始、突破瓶頸、補短板、除障礙、或做鞏固和提升等，又指改革時要把握當前和長遠的關係，改革不是為改而改，不能破壞原本成功的元素。


　　李家超指，夏寶龍希望香港社會各界，特別是工商界、企業家團結一心，「找緊機遇，拼經濟，搞建設，謀發展」，將愛國愛港的行為，轉化為實際行動。


　　他又指，工商界企業家不是旁觀者，是參與者、貢獻者及受惠者，希望香港的社會各界將愛國愛港的熱情齊心推動香港實現由治及興。

 

希望熊貓12月中可與大眾見面

 

　　行政長官李家超今早表示，大熊貓抵港後，會在海洋公園進行至少30天的檢疫隔離，之後需要另外至少30天適應新環境，由專家評估情況，希望可以在12月中與大眾見面。


　　李家超指，贈港的一對大熊貓，雄性熊貓叫「安安」、雌性叫「可可」，均為5歲，剛剛踏入成年，充滿活力。為了迎接熊貓，香港特區政府與海洋公園在多方面做好準備，幫助牠們盡快適應新環境。

 

撰文：經濟通採訪組

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