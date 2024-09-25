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施政報告 | 消息：政府計劃下調烈酒稅，考慮分層稅制

25/09/2024

施政報告 | 消息：政府計劃下調烈酒稅，考慮分層稅制

 

政府正在考慮分層稅制

 

　　據《彭博》引述消息人士，香港計劃下調烈酒稅，預計將成為新一份《施政報告》一亮點。知情人士稱，政府正在考慮分層稅制，即對價格較高的烈酒微收較低的稅項，並稱可促進高消費群眾的高檔酒消費，同時抑制消費者囤積廉價酒，以降低健康風險。不過，相關討論還沒有最終結果，仍可能有變化。行政長官李家超辦公室代表亦沒有回覆置評請求。


　　資料顯示，香港目前對酒精濃度高於30%的酒類，收取相當於其價值100%稅項。


　　另外，據《星島》報道指，政府對有關烈酒稅建議反應正面，但正在計算調整烈酒稅後帶來的其他收入，是否大於原來稅收，因減得加。香港酒業總商會副會長文德榮接受該報專訪時表示，建議大幅減至20%，成本降低後市民可以用更優惠價錢，買更優質酒款；同時亦可帶動遊客來港購買優質產品。他預期，減稅後一些中高檔次的烈酒，即現時2000元以上的產品受惠最多，零售價降低自然可刺激銷量，相關利潤亦可化為政府的利得稅收入。他亦引述有貴州酒商得知香港烈酒稅太高，即時打退堂鼓，又指中國白酒市場於香港仍在起步階段，銷量佔比較少，大有發展空間。

 

撰文：經濟通採訪組

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