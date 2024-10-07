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港澳辦 | 港澳辦署名文章：續推更多惠港惠澳措施

07/10/2024

港澳辦 | 港澳辦署名文章：續推更多惠港惠澳措施

 

　　港澳辦發表署名文章指，今年以來，中央根據港澳需要接連推出措施，包括擴大自由行、提高港澳入境內地旅客免稅額度，京港、滬港高鐵動臥列車啟航，贈送香港一對大熊貓等，預告更多惠港惠澳政策措施將繼續推出。

 

促當好「改革試驗田」

 

　　署名港澳平文章說，國家發展態勢持續向上、向好，國家好、港澳會更好，又提到樂見香港、澳門政府正團結帶領社會各界，以鮮明的改革理念，積極穩妥推進各領域改革，成效不斷顯現，相信港澳積極把握國家賦予的獨特地位和功能作用，發揮高度國際化、市場化、法治化等優勢，當好改革試驗田、開放橋頭堡，創造更加美好的未來。

 

各領域改革成效顯現

 

　　文章預告「「接下來，更多惠港惠澳政策措施還將繼續推出。」認為港澳特區政府團結各界乘三中全會東風，積極穩妥推進各領域改革成效不斷顯現，並引述最近國際上一些機構發表的報告顯示，香港國際金融中心排名重登全球三甲、營商環境成熟度晉身全球十佳、IPO集資額回升全球第四，澳門蟬聯「最佳亞洲會議城市」，形容港澳一張張「金字招牌」更加閃亮，港澳經濟日益「活起來」、「火起來」。

 

撰文：經濟通採訪組

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