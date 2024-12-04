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李家超：本港正處經濟轉型期，如不改革會遭淘汰

04/12/2024

 

李家超：本港正處經濟轉型期，如不改革會遭淘汰

 

　　行政長官李家超接受電台節目時表示，本港正處於經濟轉型期，旅客消費習慣改變、個人消費習慣改變，以及周邊城市亦在不斷進步，本港如果不改革將會被淘汰。

 

　　他指出，本港以前成功的元素，在現在的環境下，可能已不再適用，內地有制度優勢，對改革較為接受。他又指，上任以來一直在推動改革，政府願意改革，步伐要再推進，現時與他心目中的目標仍有一條路要走。他表示，每年《施政報告》訂下百多個績效指標，大致上符合他的要求，但認為仍不足夠，需要繼續做，希望國際亦認同本港是有進步。

 

優先培育本地人才，但仍需「搶」人才

 

　　至於政府的搶人才措施，李家超指，本港過往是用「吸引」或「引進」人才字眼，現時改用「搶」，是要改變文化，代表積極、主動出擊，強調政府目前在很全面去搶人才。

 

　　李家超表示，培育本地人才是優先，但仍然是不夠，香港只有750萬人，很多研究報告指香港如果要保持競爭力，作為領先城市，應該有1000萬人。他指出，以750萬人計算，人才庫有限，一定要吸納外地人才，增強人才庫。

 

撰文:經濟通採訪組

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