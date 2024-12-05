局長換人 | 國務院：免去林世雄、楊潤雄局長職務，任命陳美寶、羅淑佩接任(楊潤雄facebook回應)

據《新華社》報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，國務院2024年12月5日決定：任命陳美寶（女）為運輸及物流局局長、羅淑佩（女）為文化體育及旅遊局局長，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。

03:18pm

林世雄離任聲明：成為局長是一生中最大光榮

林世雄下午發表離任聲明表示，感謝中央政府的信任和行政長官的支持，以及各位政府同事、業界朋友多年以來的幫助。能夠與大家同行多年，並以運輸及物流局局長一職完成40年公務生涯，深感榮幸。

他指，1983年開始加入政府服務社會，並在2022年成為問責官員。在此段期間他在不同崗位為香港服務，這是他一生中最大的光榮。他祝願新任局長一切順利，深信公務員團隊必定繼續支持新局長的工作，一同推動香港在運輸及物流方面的發展。

02:36pm

田北辰：對羅淑佩有很大期望，鄭泳舜讚羅有魄力

體院副主席、民建聯鄭泳舜形容羅淑佩既有有心亦具魄力。新界西北(實政圓桌)田北辰表明對羅淑佩有很大的期望。

田北辰指，羅淑佩就任房屋局期間，拆了不少彈，包括打擊濫用公屋，以及提升劏房質素，認為由她執掌文體旅事務，不作他人選。

霍啟剛相信羅淑佩可帶來新氣象

鄭泳舜說，羅淑佩任房屋署署長期間，曾與對方一起合作處理過許多房屋相關事務，特別是公營房屋發展方面，形容對方是一位很有心、有魄力的官員，相信她在新崗位也會與議員共同努力迎接挑戰。他提到文體旅局還很多工作需要跟進，包括啟德體育院開幕、全運會、旅遊發展藍圖2.0和西九發展等。他亦感謝楊潤雄、林世雄兩位局長過去的貢獻。

立法會議員霍啟剛回應稱，今屆政府在過去的兩年半時間，一直十分關注文化體育發展，推出了不同的政策支持，為未來發展奠下堅實的基礎，他特別感謝楊潤雄的付出。霍啟剛又指，留意到過去羅淑佩在處理房屋事務上果斷迅速，期待未來與她合作，相信新人事新作風，能夠為文化體育發展帶來新氣象。

02:23pm

劉兆佳：人事任免可提升管治效能，料未來變動更頻繁

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，通過人事任免，可以提升管治效能體現問責精神。他估計，若正常發展，日後人事變動將更加頻繁，而問責制本來就是一個可以令特首靈活處理管治班子的制度。

人事調動壓力或對現有官員有激勵作用

劉兆佳表示，行政長官可以通過人事任免提升管治效能，特別是他認為重要的政策範疇，冀有所改進，同時表現出要向社會問責及提升政府管治威信。他形容在高官問責制下，出現人事任免是很正常的現象。

被問到免去林世雄及楊潤雄的職務，會否打擊政府管治團隊的士氣。劉兆佳說，不排除人事調動會對現任官員造成壓力，但相信這些壓力有激勵作用，可以令官員更加奮發有為，以贏取中央及特首對他們的信任及更好的政治聲望。

啟德體育園及全運會不容有失

劉兆佳說，部分局長任內工作確實引起爭議，但不等於一定要被替換，他認為要替換的原因，是找到相信能夠做得更好的人選，令特首的施政得以順利完成。

他又提到兩名獲新任命的局長，給人印象是努力工作和願意面對媒體的官員，又相信特首的任命是考慮到當中兩個重要的項目、即是啟德體育園及全運會，兩個項目都不容有失，相信特首希望透過新任命，令這兩個項目可以順利推展。

12:45 pm

楊潤雄捲美斯風波，與林世雄同陷啟德碼頭混亂等事件

會計師出身的楊潤雄，在1992年成為政務主任，其後擔任教育局局長，並在今屆李家超政府上場時擔任文體旅局局長。楊潤雄上任兩年多表現備受爭議，包括美斯訪港等大型活動屢現「甩轆」，各體育總會捲入管治風波，力推的「夜繽紛」亦未見成效，特首李家超更在《施政報告》中點名楊潤雄要盡快交《文藝創意產業藍圖》。至於林世雄爭議相對較少，任內成功推動三隧分流，但任內也曾發生颱風下機場交通混亂等，而兩人在郵輪碼頭交通配套為人咎病及倒數煙花安排不當兩事上亦受批評。

球王美斯未上場惹批評，Taylor Swift棄港作巡唱

楊潤雄任內曾發生多宗事件備受關注，他上任不久，男團MIRROR舉行演唱會期間有大型屏幕墮下導致跳舞員重傷，當局及警方調查事件。另外，「美斯之亂」，成為國際熱話，政府資助1600萬元邀請國際邁亞密球隊訪港，與港隊在香港大球場舉行表演賽，但隨隊來港的球王美斯及蘇亞雷斯等均未有上陣，引發全場球迷噓聲，主辦方最終撤回資助申請。楊潤雄其後承認審批時未審視主辦方與國際邁亞密的協議。

另外，美國巨星Taylor Swift於亞洲開個唱，最終在新加坡政府力邀、該國部長親赴美國接洽下，棄香港選定新加坡作為巡遊個唱點。當時有多名議員批評楊潤雄辦事不力，未有積極爭取國際知名歌手來港。

遭李家超點名催促交文藝創意產業藍圖

至於在今年10月，李家超發表新一份《施政報告》，明文指出2023年《施政報告》提出的《文藝創意產業發展藍圖》未有如期公布，已指示文化體育及旅遊局必須盡快完成，被外界視為楊潤雄遭行政長官李家超點名。楊潤雄事後回應說，不認為是被公開催促，藍圖需要大規模修改，而藍圖最終在上月26日公布。

林世雄任內颱風襲港旅客滯留機場

至於林世雄任內爭議不大，也成功推動三隧分流。要數林世雄任內議題，包括颱風下因無交通工具，導致有大批旅客滯留機場，以及機場電腦故障事件等。另外，去年除夕跨年煙花倒數後，大批內地旅客即晚返內地，直通巴士站大排長龍，皇崗口岸迫滿人，當局事後作出檢討。

12:08 pm

李家超︰新局長肯做事、做成事，香港要追時間追成績

（Celia攝）

行政長官李家超會見傳媒時表示，是次更替局長為經過一段時期的觀察決定。他指出，香港因為疫情以及2019年黑暴，已經損失大量時間，所以一直以「追時間、追成績」作為施政理念。他希望主動作為，亦希望以結果為目標，抱著沒有最好只有更好的精神，基於這個理念於是提名和建議給中央。

他指出，兩位新任局長加入管治團隊後，將會做到更多的工作 尤其在文化、體育及旅遊 以及運輸及物流兩個領域的施政，更加做到成績、更加帶給香港社會有好的成果。他指出，對兩位新局長有信心，認為她們為「肯做事、做成事」的團隊，未來將會發揮團隊精神，為香港作出更多貢獻。

另對於新任文化體育及旅遊局局長未有相關背景，李家超回應指，「世界上沒有一個是全知的人」，但相信她的素質、幹勁，最重要為發揮好力量做好領導的角色，發揮領導的才能，提早介入問題，幫助同事化解不同的挑戰及難題，營造力量多聽意見。

12:07pm

陳美寶:支持業界拓展航空網絡，積極發展綠色港口

（Celia攝）

新任運輸及物流局局長陳美寶見傳媒時表示，未來將帶領團隊以及四個部門竭盡所能積極求變，發展航運空運以及陸路運輸基建，將香港發揮背靠祖國、聯通國際的優勢、積極融入國家以及大灣區的發展。

她又指，未來將全力支持本地航空業界，盡快全面恢復運力，加強與內地城市的聯繫，以及全力去拓展海外的航空網絡，用好三跑道系統。在香港的航空方面，未來會加強與業界的聯繫，以及溝通、積極求變、克服挑戰。另外，將積極發展綠色港口、推動數字化、加強與灣區的港口協作。

另外，啟德體育園明年將會落成及啟用，她指出，將全力配合文化體育及旅遊局、保安局及相關單位全力去支持，作好壓力測試、完善交通配套。

12:06pm

楊潤雄被免職後社交網發帖：天空海闊，踏上人生另一階段

12:05 pm

羅淑佩︰上任後與業界商量用好中央惠港措施，準備啟德體育園啟用

（Celia攝）

新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩會見傳媒時表示，對有機會在局長的位置上繼續服務香港感到無比的光榮，未來將全力以赴支持及協助行政長官，與公務員團隊通力合作。她指出，文化體育及旅遊為重要的政策範疇，與香港的經濟發展、市民的生活息息相關，向外展示香港中華文化底蘊，從而說好香港故事。

羅淑佩又指，上任後將與業界商量，如何用好早前中央公布的一系列惠港措施，同時做好一切準備，迎接啟德體育園的啟用，並與廣東省及澳門特區攜手辦好第15屆全國運動會，務求讓香港市民以及國內外旅客都能夠盡情參與、盡興而歸。

12:04pm

李家超︰兩位新局長具改革意識，理解及認同其施政理念

（Celia攝）

行政長官李家超會見傳媒時表示，新任命的兩位局長都在政府服務超過30年，表現卓越，具備豐富的行政及管理經驗。他又指，賞識她們的領導能力、解決能力，以及主動性，她們具改革意識，認同及支持其施政理念，有信心她們以不屈不撓的精神，全力服務香港社會，貢獻香港社會。

李家超又提到，兩位離任的局長多年來努力工作服務社會，祝願他們離任之後一切順利生活愉快。

10:13 am

李家超上午11時半會見傳媒，料將解釋新局長任命

行政長官辦公室宣布，特首李家超今日上午11時30分將在香港政府總部會見傳媒，料與文化體育及旅遊局與運輸及物流局兩位新局長任命有關。

撰文：經濟通中國組、採訪組

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