特首述職｜習近平讚揚李家超務實進取，中央全力支持帶領各界改革

國家主席習近平下午在北京中南海瀛台，聽取行政長官李家超述職。習近平表示，李家超過去一年帶領特區政府擔當作為、務實進取，歷史性完成《基本法》23條立法，集中精力「拚經濟、謀發展」，推動解決住房、醫療等民生難題，並加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對他及特區政府的工作充分肯定。

習近平表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革，推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮一國兩制的制度優勢。香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持李家超和特區政府團結帶領社會各界，銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能和新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

李家超表示，衷心感謝習近平和中央政府一直以來對特區的關愛及支持，又指今年是本屆政府任期的一半，也是帶領香港向前邁進、承先啟後的關鍵攻堅期，亦是為中國式現代化強國建設作出更大貢獻的重要時刻，自上任以來以習近平的「四個必須」和「四點希望」為施政綱領，帶領團隊積極全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針。

李家超又指，香港過去兩年半在不同領域見到成果，部分更反映在國際排名上，包括香港再次被評為最自由經濟體、國際金融中心地位重奪世界第三，世界競爭力和人才競爭力排名上升，反映國際社會對香港的信心，顯示特區施政方向正確。

撰文：經濟通採訪組

樂本健【雙12感謝祭】雙重優惠．賞完再賞► 了解詳情