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貿易戰 | 丘應樺促美方糾正錯誤行為，稱加徵關稅損害各方利益

06/02/2025

貿易戰 | 丘應樺促美方糾正錯誤行為，稱加徵關稅損害各方利益

 

　　美國向中國貨品額外加徵10%關稅，同時適用於香港貨品。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，特區政府對此感到強烈不滿，敦促美方盡快糾正此錯誤行為，認為是無視香港作為世貿組織的單獨成員，基本法已清楚訂明香港是單獨關稅區的地位，美方做法同時損害各方利益。

 

丘應樺：美方損人不利己

 

　　丘應樺在電台節目指，貿易應是互惠互利，貿易戰沒有贏家，而香港與美國的經濟往來頻密，美國過去十年對香港的貿易順差超過2700億美元，反映美國在港享有重大經濟利益，美國加關稅的做法是損人不利己，對香港的出口亦造成影響。

 

香港出口美國總量低，估算總體影響不大

 

　　不過，他強調香港商家早前已就地緣政治形勢及國際貿易的變局下作出改變，將供應鏈布局及生產地分散，加上特區政府過去數年積極開拓新興市場，讓香港的企業走到其他經濟體發展商貿。事實上，香港出口到美國的貨品佔總出口量很低，估計總體影響不會很大。他以2023年的數字為例，香港出口去美國的貨物約值61億港元，佔香港總出口量大約0.1%。但最重要是美國無視香港作為單獨關稅區的地位，行為非常無理。

 

香港郵政盡快與美方溝通

 

　　丘應樺又說，政府會密切留意情況，並研究美國的措施是否違反世貿規定，再作跟進，香港貿發局和一帶一路辦公室會帶商會到中東及東南亞市場，尋求新的貿易夥件，並與不同經濟體，簽訂自貿協定，都是為開拓新市場，平衡負面影響。

 

　　對於美國郵政一度宣布，暫停接收來自中國內地和香港的入境國際包裹，其後表示會繼續接收。丘應樺稱，香港郵政正積極處理問題，了解具體情況，包括包裹數量及美方的處理方法等，香港郵政會視乎實際情況作出適當安排，協助市民，香港郵政會盡快與美方溝通。

 

撰文：經濟通採訪組

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