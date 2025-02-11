夏寶龍河套考察見港官，聽取今年經濟工作安排

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍上周六(8日)起一連三日在河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區，以及鹽田港調研。期間夏寶龍在前海召開座談會，聽取特區政府經濟金融工作部署，多名局長也有參與。

討論本港如何加快改革、進一步加強粵港合作

夏寶龍周一(10日)早上在署理行政長官陳國基及財政司長陳茂波陪同下，到河套香港園區實地視察，分別聽取發展局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東，介紹北部都會區的整體規劃和發展概況，以及河套香港園區的最新建設進度和下一步的重點工作部署。雙方亦討論本港如何加快改革、進一步加強粵港合作，以及讓本港更好融入大灣區。據了解，政府內部於上周稍後時間才知悉夏寶龍南下。

陳國基感謝夏寶龍肯定政府工作

政府昨晚發新聞稿表示座談會歷時4小時，引述夏寶龍在會上肯定特區政府工作，期望本港「勇於改革、敢於破局、不斷創新」，冀大灣區加強互惠合作與聯動發展。陳茂波表示，本港會兼顧發展與安全，發揮「內聯外通」的獨特優勢和功能，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，大力發展新質生產力和新的經濟增長點。署任特首的陳國基昨在社交媒體感謝夏寶龍肯定政府工作，表示夏對本港的重視、關注和提示，讓河套區和北都等大型發展方向與路徑更明確清晰。

聽取北都介紹，考察前海聯合交易中心

周日(9日)上午，夏寶龍先到皇崗口岸了解河套科研人員跨境通行便利安排情況，接著進港考察河套香港園區，在科創築城館聽取陳國基、陳茂波、甯漢豪及長孫東等介紹北部都會區和河套香港園區規劃建設及產業招商情況。之後，夏寶龍在前海展示廳聽取前海規劃建設情況介紹，並考察前海聯合交易中心，聽取港交所(00388)行政總裁陳翊庭和前海聯合交易中心負責人介紹有關情況。

昨天上午，夏寶龍先在鹽田國際集裝箱碼頭展廳聽取鹽田港發展情況介紹，聽取運輸及物流局局長陳美寶介紹香港港口發展情況和廣東省交通運輸廳負責人介紹大灣區港口協同發展情況。之後，夏寶龍乘船考察鹽田港區。

撰文：經濟通採訪組

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