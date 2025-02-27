  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

預算案 | 議員質疑「明日大嶼」胎死腹中，陳茂波：優先發展北都

27/02/2025

預算案 | 議員質疑「明日大嶼」胎死腹中，陳茂波：優先發展北都

 

　　新一份財政預算案並無提及「明日大嶼」填海計劃，議員李梓敬關注有關計劃是否已「胎死腹中」，財政司司長陳茂波表示，將優先發展北部都會區，明日大嶼稍後會再思考填海後的土地用途布局。

 

　　陳茂波在立法會財務委員會上指出，北都連接深圳及其他大灣區城市，被視為創科發展的「落腳地」，以新田科技城為例，企業認為落戶北都，有助開拓內地市場及取得相關數據，而交椅洲人工島的土地規劃和研究仍未完成，需再作審視，重申「明日大嶼一定會排在北部都會區後面」。

 

政府有能力恢復財政平衡

 

　　選委界陳月明問政府是否仍有信心可以在未來幾年平衡經營和非經營帳目的預算，陳茂波稱，按現時推算，政府將透過「經營帳目」，在2026至27年度錄得盈餘；而「非經營帳目」方面，由於預計未來五年中，平均每年會投放約900億發展北都，亦考慮要等待物業市場恢復，再加上政府發債可以推進北都項目和工務工程，相信政府有能力恢復平衡。

 

不希望再過分倚賴地價收入

 

　　陳茂波又表示，過往地價收入作為政府最主要收入來源之一，支持其他方面發展，亦導致當年土地供應不足，樓價飛升，市民生活壓力大，政府不再希望過分依賴地價收入，而是發展經濟，利得稅、薪俸稅等收入更為重要。在地價方面，陳茂波認為，最重要有足夠土地及公私營樓宇供應，讓市民負擔得到、住得到及住得好。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

08172

拉近網娛

0.025

異動股

00101

恒隆地產

6.520

異動股

09633

農夫山泉

34.700

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01477 歐康維視生物－Ｂ
  • 4.530
  • 02318 中國平安
  • 45.950
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 03309 希瑪醫療
  • 1.750
  • 00868 信義玻璃
  • 7.420
股份推介
  • 06060 眾安在綫
  • 11.620
  • 目標︰$15.00
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.870
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.100
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.500
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.260
  • 目標︰$10.66
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.500
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.600
報章貼士
  • 01302 先健科技
  • 1.630
  • 目標︰$1.90
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.660
  • 目標︰$7.00
  • 06198 青島港
  • 6.070
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2025 16:34  新世界(17)中期持續經營業務轉虧66.3億元，不派息

28/02/2025 16:13  恒指全日跌776點收報22941，比電挫逾一成，龍湖跌9%

28/02/2025 14:18  《Ａ股行情》滬指跌幅擴至1.65%，政治局會議提「穩股市」

28/02/2025 13:15  【大國博弈】美威脅再加徵10%關稅，商務部：美方不要一錯再錯

28/02/2025 10:22  《外資精點》大摩料恒指最牛見30800點，國指11360點

28/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１９億元，買騰訊沽南方恒生科技

28/02/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲升目標，中銀、德銀予小米目標７０元

28/02/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方斥美再加關稅，美元存款利率要降，滬指月升2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 曾啟邦：恒指終止連續6周升勢，現水平可否吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

樓市 | 美聯︰預算案推出利好樓市，樓價有望穩中向好新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

氹仔人氣宵夜店：肥仔文古法竹升麵　必點招牌水蟹粥
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦領放，大局已定；阿仙奴失分，提早投降
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

代理式AI：結合感知、分析與執行能力，賦予AI身體技術即將實現！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

轉季預防肌膚敏感！敷冰鎮靜痕癢肌膚外，外塗精華乳也能幫助減少皮膚炎症？
人氣文章

Beauty

衛詩雅Big Day妝容公開！來自Charlotte Tilbury的彩妝清單：人氣Hit Pan蜜粉、裸粉色調甜美妝容出自這個系列！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

果仁類有助減肥？腰果熱量低、或可減體脂？營養師解說3款常見腰果產品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
阿燦廖偉雄自曝中風與痛風，分享自救法兩月病情顯著改善！
人氣文章
燕麥有毒？營養師揭穿錯誤認知，3大理由為何燕麥仍是最佳早餐選擇之一 新文章
人氣文章
腎石的迷思｜為甚麼會生腎石？有甚麼方法治療？排尿可以排走腎石？汽水能溶掉腎石？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 19:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事28/02/2025
神州經脈 | 中方斥美再加關稅，美元存款利率要降，滬指月升2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處