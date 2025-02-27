預算案 | 議員質疑「明日大嶼」胎死腹中，陳茂波：優先發展北都

新一份財政預算案並無提及「明日大嶼」填海計劃，議員李梓敬關注有關計劃是否已「胎死腹中」，財政司司長陳茂波表示，將優先發展北部都會區，明日大嶼稍後會再思考填海後的土地用途布局。

陳茂波在立法會財務委員會上指出，北都連接深圳及其他大灣區城市，被視為創科發展的「落腳地」，以新田科技城為例，企業認為落戶北都，有助開拓內地市場及取得相關數據，而交椅洲人工島的土地規劃和研究仍未完成，需再作審視，重申「明日大嶼一定會排在北部都會區後面」。

政府有能力恢復財政平衡

選委界陳月明問政府是否仍有信心可以在未來幾年平衡經營和非經營帳目的預算，陳茂波稱，按現時推算，政府將透過「經營帳目」，在2026至27年度錄得盈餘；而「非經營帳目」方面，由於預計未來五年中，平均每年會投放約900億發展北都，亦考慮要等待物業市場恢復，再加上政府發債可以推進北都項目和工務工程，相信政府有能力恢復平衡。

不希望再過分倚賴地價收入

陳茂波又表示，過往地價收入作為政府最主要收入來源之一，支持其他方面發展，亦導致當年土地供應不足，樓價飛升，市民生活壓力大，政府不再希望過分依賴地價收入，而是發展經濟，利得稅、薪俸稅等收入更為重要。在地價方面，陳茂波認為，最重要有足夠土地及公私營樓宇供應，讓市民負擔得到、住得到及住得好。

撰文：經濟通採訪組

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