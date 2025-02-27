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預算案 | 陳茂波：無意全面徵收陸路離境稅，節流需取消學生津貼

27/02/2025

預算案 | 陳茂波：無意全面徵收陸路離境稅，節流需取消學生津貼

 

　　新一份《財政預算案》提出，私家車陸路離境徵收200元，有市民建議全面徵收陸路離境稅，但財政司司長陳茂波認為，建議影響面太大，形容「可免則免」，目前的安排是較合適的做法。

　　陳茂波說，透過陸路離港的也有不同關口、不同交通工具，巴士、旅遊巴，又有上內地的朋友，也有每天上學、工作的朋友，所以認為目前而言，以盡量減少影響一般市民作為政府的考慮。

　　另外，預算案公布將將取消為中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼。有聽眾致電電台聯播節目，表示做法有違政府鼓勵生育，綜援、生果金等出半糧，中產則沒有受惠。陳茂波指，2500元學生津貼不需要任何資產審查，如果要節約開支，這是需要減縮的地方，有需要的人士在其他計劃可獲得照顧。

　　他又提到，當局有不同措施鼓勵市民生育，經濟一直復甦，不同人有不同壓力，以往有不同支援措施，環境好時力度比較大，目前有赤字，因此在力所能及的範圍內表示關心。陳茂波解釋，政府的政策會致力減少對一般市民影響，但對於中產人士而言基本上稅務優惠減半，希望他們諒解。

撰文：經濟通採訪組

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