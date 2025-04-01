香港政情 | 美制裁林定國等官員，外交部駐港公署及港府強烈譴責

美國國務院以跨國打壓及損害香港自治為由，宣布制裁6名中港官員，包括律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤、負責國家安全的警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭、特區維護國家安全委員會秘書長區志光，以及中央駐港維護國家安全公署署長董經緯。外交部駐港公署強烈譴責及堅決反對美國制裁行動。特區政府亦強烈譴責美國所謂「制裁」，稱對此嗤之以鼻。

這是美國總統特朗普1月上台以來，首度以打壓人權及損害香港自治為由，首項針對《港區國安法》的制裁港官舉措。

特區政府強烈譴責美國制裁6名中央及香港特區官員，指制裁再次顯露美國霸權主義下的野蠻，特區官員對美國所謂制裁嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全，特區政府全力保障各人的合法權益。

港府批評潛逃者繼續從事危害國安勾當

特區政府發言人說，美方提及的指明潛逃者，被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們行使發表的自由，而是因為一直潛藏美英澳等地，並繼續公然從事危害國家安全的勾當，但美方包庇他們的惡行，特區政府有需要依法採取一切合法措施，強烈打擊有關行為。所有對潛逃者實施的指明措施，符合人權原則，不少國家包括美、英、加，亦會就不同的通緝犯施行類似措施。美方刻意抹黑特區政府依法採取的措施及行動，並散播不負責言論，試圖混淆視聽，特區政府表示強烈不滿。

特區政府發言人又指，中央制定香港國安法、特區完成基本法第23條立法，築牢維護國家安全的法律屏障，令美方無法得逞後，美方詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的特區人員，更以捍衛人權和民主為名實施所謂制裁，實乃典型的無恥、虛偽雙重標準。

駐港公署：美方對香港事務和中國內政粗暴干涉

另外，外交部駐港公署發言人說，美方對官員實施無理制裁，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，再次暴露美國粗暴霸道的醜臉；特區警方依法對海外反中亂港分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，不容任何外部勢力說三道四；對美方的卑劣行徑，中方必將採取強力措施堅決反制。

根據華府的制裁令，被制裁人士在美國、或由美國人控制的資產將被凍結，禁止美國人或在美國境內與被制裁人士進行交易等。

撰文：經濟通採訪組

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