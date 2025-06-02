國務院任命周霽為中聯辦主任，接替鄭雁雄

香港中聯辦重大人事調整。國家人力資源和社會保障部5月30日晚上在網站公布，任命周霽為駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問；同時免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港國安委國安事務顧問的職務。

公開簡歷顯示，周霽出生於1964年5月，湖北襄陽人。他前年7月11日由河南省委副書記、政法委書記，升任中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室常務副主任，並明確為正部長級。

周霽：全身心服務「一國兩制」偉大實踐

6月1日，新上任的中聯辦主任周霽落區，分別到九龍婦女聯會富昌服務中心及青衣長亨邨社區會堂調研。周霽表示，到香港中聯辦工作是習近平總書記、黨中央對他的高度信任，他將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全力支持行政長官和特區政府依法施政，全力支持香港，發揮「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。在全力支持特區政府進一步全面深化改革中加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地，在融入國家發展大局中實現自身更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

周霽表示，建設美好香港，是中央的殷切囑託，也是市民的共同心願。他將和同事一道，潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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