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羅奇︰修正香港「玩完」論，稱香港在中美競爭中受惠並正經歷復興

02/06/2025

 

羅奇︰修正香港「玩完」論，稱香港在中美競爭中受惠並正經歷復興

 

　　摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）正修正他關於香港「玩完」的論斷。他早前在《金融時報》發表題為《痛心宣告香港玩完》文章，他當時認為香港將會在中美貿易戰夾縫中遭受重創，惟他目前認為香港反而可從中受惠，因為它作為中國最重要的國際金融窗口，擁有獨特的地位。

 

　　羅奇最初關於香港沒落的論點基於三個因素：中國經濟放緩因日益緊密的聯繫而拖累香港前景；香港夾在中美競爭之間；以及北京以國家安全法形式進行干預，削弱了香港的政治自治。

 

　　羅奇表示，其中兩個因素仍然是擔憂點，他指香港「現在從經濟、行政和法律角度完全處於中國的軌道上。」但這種更緊密的聯繫，正使香港在中國與華盛頓爭奪主導權鬥爭中扮演更重要的角色。

 

如重寫文章，題目將改為香港或正因其中國特色而經歷復興

 

　　羅奇指出，「香港的金融成功，可能更多取決於其與中國的聯繫，以及美國壓力所帶來的影響，而該壓力迫使美中之間更接近全面的金融脫勾，」反而令「香港正處於可從中得益的位置。」

 

　　他又指，「如果現在要我重寫文章，我會寫：香港也許正因為其『中國特色』（Chinese characteristics）而經歷復興，而非雖然如此，」

 

　　文章又提到，香港可能提升優勢的不僅在於金融領域。美國總統特朗普的政策，例如取消中國學生簽證以及他對哈佛等精英大學的攻擊，也可能將人才驅向香港。羅奇指出，「我們的損失，就是你們的收穫。」

 

　　羅奇又引用了美國棒球傳奇尤吉．貝拉(Yogi Berra)的名言稱：「我寫的文章是『香港完了』，但你知道，我內心的尤吉．貝拉說：『不到最後一刻，一切都不算是結束。』　(Nothing is over‘till its over)

 

撰文：經濟通採訪組

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