羅奇︰修正香港「玩完」論,稱香港在中美競爭中受惠並正經歷復興

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)正修正他關於香港「玩完」的論斷。他早前在《金融時報》發表題為《痛心宣告香港玩完》文章,他當時認為香港將會在中美貿易戰夾縫中遭受重創,惟他目前認為香港反而可從中受惠,因為它作為中國最重要的國際金融窗口,擁有獨特的地位。

羅奇最初關於香港沒落的論點基於三個因素:中國經濟放緩因日益緊密的聯繫而拖累香港前景;香港夾在中美競爭之間;以及北京以國家安全法形式進行干預,削弱了香港的政治自治。

羅奇表示,其中兩個因素仍然是擔憂點,他指香港「現在從經濟、行政和法律角度完全處於中國的軌道上。」但這種更緊密的聯繫,正使香港在中國與華盛頓爭奪主導權鬥爭中扮演更重要的角色。

如重寫文章,題目將改為香港或正因其中國特色而經歷復興

羅奇指出,「香港的金融成功,可能更多取決於其與中國的聯繫,以及美國壓力所帶來的影響,而該壓力迫使美中之間更接近全面的金融脫勾,」反而令「香港正處於可從中得益的位置。」

他又指,「如果現在要我重寫文章,我會寫:香港也許正因為其『中國特色』(Chinese characteristics)而經歷復興,而非雖然如此,」

文章又提到,香港可能提升優勢的不僅在於金融領域。美國總統特朗普的政策,例如取消中國學生簽證以及他對哈佛等精英大學的攻擊,也可能將人才驅向香港。羅奇指出,「我們的損失,就是你們的收穫。」

羅奇又引用了美國棒球傳奇尤吉.貝拉(Yogi Berra)的名言稱:「我寫的文章是『香港完了』,但你知道,我內心的尤吉.貝拉說:『不到最後一刻,一切都不算是結束。』 (Nothing is over‘till its over)

撰文:經濟通採訪組

