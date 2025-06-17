李家超︰夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇

行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，中央港澳辦主任夏寶龍將於本月18至22日到訪香港，出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，同時他會對香港經濟，以及社會發展最新情況進行調研訪問。





他指出，對於夏主任再次來港感到鼓舞、並熱切期待，特區政府會支持及配合確保一切行程順利。對於考察調研細節，特區政府會與港澳辦溝通。

香港世界競爭力升至全球第三，為2019年首次重回三甲

李家超表示，瑞士洛桑管理學院(IMD)今天公布「2025年IMD世界競爭力年報」，當中香港今年再上升兩位到全球第三，為2019年後首次重回三甲。





他表示，年報顯示香港競爭力提升，總得分100分內有99.2分，增加了7.7分，增幅是首十名最高，效率升上世界第二、商業法規世界第一等。經濟方面，由世界第十一上升至第六，國際投資排名上升到第二。





李家超指出，整體評分上升，顯示特區施政方向整體正確，取得成效；效率排名上升，證明公務員表現，以及他改善政府管治文化有成果。





他又指，香港去年經濟增長2%，預期今年增長2至3%，香港處於經濟轉型期，部分行業有挑戰，政府已經宣布一系列措施支援中小企，會繼續用好香港超級聯繫人、增值人角色，做大、做深區域貿易。他指施政報告諮詢昨日已開始，市民可於多個渠道發表意見。

高官責任制冀加強領導角色及作用，政務司司長將進行研究

李家超指出，正審視建立「高層政府官員責任制」，加強政府部門主管和高級公務員的領導作用及角色，提升政府治理水平，相關制道已交予政務司司長陳國基進行研究。





他指出，公務員原先有一套管理守則，政治任命官員問責制是另外一套制度，希望增加高級官員對管理部門的重複、廣泛問題的領導責任。他希望「高層政府官員責任制」與政治任命官員問責制融合加強整體治理水平。

他又指，國際競爭力報告肯定港府效率全球第二，只要加強領導角色，會更能將公務員質素、效率發揮出來，希望可以將所有政策落實到位，令市民受惠，有最後計劃會公布，過程中會聽意見。

「逆統戰」被指觸犯港區國安法，李家超：以手遊掩護分裂國家

一款名為《逆統戰：烽火》的手機遊戲早前被香港警方國安處指宣揚分裂國家的主張，觸犯港區國安法。行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，它以手機遊戲作為掩護，鼓吹港獨、台獨，意圖分裂國家，強調根據中華人民共和國憲法所有市民有責任維護國安，中國市民有憲制責任維護國安，「對於所有觸犯國安的行為都會嚴厲執法。」

李家超重申三點警告，任何人在網上分享或推薦《逆統戰：烽火》都屬犯法；下載該手機遊戲的人可能被視為有煽動意圖，可能觸犯法律；任何人士提供任何財政支援給該手機遊戲開發商，或觸犯分裂國家或煽動罪。

李家超指出，香港警方每年拘捕約3萬人，涉國安相關罪行被捕的人有332人，即每年僅66人因國安法而被捕，佔0.2%，他強調國安相關法律只針對小部分人士。

撰文：經濟通採訪組

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